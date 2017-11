BL-módra váltanak Gulácsiék: több csapat is a továbbjutásért lép pályára a Bajnokok Ligájában

Ha a Gulácsi Péterrel felálló RB Leipzig nem nyer, ki is eshet a Bajnokok Ligájából. Fotó: RB Leipzig

Az E csoportban a Liverpool áll az élen, ám előnye csupán egy pont a Sevillával és három a Szpartak Moszkvával szemben. Jürgen Klopp tanítványai ezúttal éppen a spanyol együtteshez látogatnak, míg a moszkvaiak a sereghajtó Maribort fogadják.Az F csoportban a Manchester City már páholyban van, és mögötte is elég egyértelműnek tűnik a helyzet, ami viszont a sorozat egyik legnagyobb meglepetését sejteti. Az olasz bajnokságban parádézó Napoli ugyanis hat pontra van a második Sahtar Donyecktől. Az ukrán csapat hazai pályán 2–1-re verte a nápolyiakat, így már akkor is továbbjut ma, ha csak egy góllal kap ki és legalább két gólt szerez Olaszországban.A G csoportban ugyancsak eldőlhet már most mindkét továbbjutó hely sorsa. A török Besiktas kényelmes helyzetből várhatja a játéknapot, a mögötte négy pont hátránnyal második Porto ellen már egy döntetlen elég számára a továbbjutáshoz, de még a vereség is, ha Gulácsi Péter harmadik helyen álló Lipcséje nem győz az utolsó Monaco vendégeként.

Két meccs 18 órától, hat 20.45-től



A program, Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló, E csoport, 18: Szpartak Moszkva (orosz)–Maribor (szlovén), 20.45: Sevilla (spanyol)–Liverpool (angol). Az állás: 1. Liverpool 8, 2. Sevilla 7, 3. Szpartak 5, Maribor 1 ponttal. F csoport, 20.45: Napoli (olasz)–Sahtar (ukrán), Manchester City (angol)–Feyenoord (holland). Az állás: 1. Man. City 12, 2. Sahtar 9, 3. Napoli 3, 4. Feyenoord 0 ponttal. G csoport, 18: Besiktas (török)–Porto (portugál), 20.45: Monaco (francia)–RB Leipzig (német). Az állás: 1. Besiktas 10, 2. Porto 6, 3. RB Leipzig 4, 4. Monaco 2 ponttal. H csoport, 20.45: Dortmund (német)–Tottenham (angol), APOEL (ciprusi)–Real Madrid (spanyol). Az állás: 1. Tottenham 10, 2. Real Madrid 7, 3. Dortmund 2 (4–8), 4. APOEL 2 (2–8) ponttal.

– Át kell kapcsolnunk BL- üzemmódba. Tudjuk, hogy csak győzelemmel maradhatunk versenyben – mondta Gulácsi a mai meccsel kapcsolatban, majd hozzátette. – Remélem, hogy pozitív irányba tudjuk felhasználni azokat a tapasztalatokat, amelyeket az utóbbi bajnoki és BL- mérkőzéseken szereztünk.A H csoportban van már egy továbbjutó, ám nem a címvédő Real Madrid, hanem a spanyolokat három hete könnyedén legyőző Tottenham. Zinedine Zidane csapata a BL-ben és a bajnokságban sem remekel eddig, ugyanakkor továbbjutását minden bizonnyal már kedden bebiztosítja, amikor Sallai Roland ciprusi csapatánál, az APOEL-nél vendégeskedik. A Realnak győzelme esetén nem kell figyelnie a Dortmund–Tottenham összecsapás eredményére, más esetben a németek pontvesztésére van szüksége a mai továbbjutáshoz.