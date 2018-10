Egy góllal kapott ki a Vidi a Chelsea-től

A Vidi FC 1-0-ra kikapott a Chelsea vendégeként csütörtökön a labdarúgó Európa-liga csoportkörének második fordulójában, így továbbra is pont nélkül áll.



A magyar bajnok kifejezetten jól tartotta magát, s bár a londoni Kékeknek jóval több lehetőségük volt, azért a székesfehérvári csapat is kidolgozott néhány nagy helyzetet. A Chelsea győztes gólját a spanyol válogatott Álvaro Morata szerezte a 70. percben.



A csoport másik mérkőzésén a görög PAOK 4-1-re nyert a BATE Boriszov otthonában, így a Chelsea százszázalékosan vezeti a négyest, őt három-három ponttal a PAOK és a BATE követi, a Vidi még nem szerzett pontot.



A székesfehérvári együttes legközelebb október 25-én Szalonikiben lép pályára a PAOK ellen.



Európa-liga, L csoport, 2. forduló:



Chelsea (angol)-Vidi FC 1-0 (0-0)



Stamford Bridge, 39 925 néző, v.: Zelinka (cseh)



gólszerző: Morata (70.)



sárga lap: Nego (14.), Huszti (44.), Milanov (56.)



Chelsea:



Arrizabalaga - Zappacosta, Cahill, Christensen, Emerson - Kovacic, Fabregas, Loftus-Cheek (Barkley, 66.) - Pedro (Hazard, 54.), Morata, Willian (Moses, 74.)



Vidi FC:



Tujvel - Fiola, Juhász R., Vinícius, Stopira - Nego, Hadzic (Pátkai, 83.), Nikolov - Huszti (Kovács I., 77.), Milanov (Hodzic, 83.) - M. Scepovic



Nem kezdett megilletődötten a Vidi a világsztárok egész sorát felvonultató Chelsea otthonában. Egy szögletet követően a nyolcadik percben Juhász Roland fejelt kapura, Emerson azonban a kapu előteréből kifejelte a labdát. Két perccel később éppen Emerson volt az, aki a fehérvári védők között végigcikázva alig lőtt fölé. A hazaiak fokozták a nyomást, és a 16. percben Álvaro Morata egy kiugratást követően a hálótartót találta el. A folytatásban alábbhagyott az angolok lendülete, ettől függetlenül sok helyzetet dolgoztak ki Tomas Tujvel kapuja előtt, miközben a fehérváriak csak másodpercekre tudták megtartani a labdát. Az egyik szórványos ellenakció végén Loic Nego az egymásra váró Andreas Christensen és Kepa Arrizabalaga között a kapu előtt keresztbe pöckölte a labdát. Két perccel később a francia még nagyobb helyzetbe került, de néhány méterről gyengén a kapus kezébe gurított. Az első félidő gól nélküli döntetlennel zárult, ami a Vidire nézve volt hízelgő a 15-3-as kapura lövési arányt tekintve.



A második játékrész első percében ismét a magyar bajnokcsapat előtt adódott nagy lehetőség, ám Nego ballábas lövésénél Arrizabalaga nagyot mentett. A játék képe ennek ellenére nem változott, a csereként a belga Eden Hazardot is bevető Chelsea nagy fölényben játszott továbbra is, de nem találta az utat a magyar kapuig. A 70. percig bírta a hatalmas nyomást a magyar gárda: Willian fejjel megcsúsztatott egy előreívelést, amelyet Álvaro Morata bombázott az ötösről a keresztléc alá. A Chelsea nem ült rá az eredményre, öt perc múlva Ross Barkley fejjel a felső lécre csúsztatta Eden Hazard szabadrúgását. A hajrában viszont a Vidi akár egyenlíthetett volna, ugyanis a 83. percben Kovács István jobb külsővel meglőtt labdáját nagy bravúrral ütötte ki a hazai kapus. Ettől felbátorodott a Vidi, de nem sikerült egyenlítenie.



A találkozó végén a vendégszektort szinte teljesen megtöltő drukkerek vastapssal és a magyar Himnusz eléneklésével köszönték meg a fehérvári gárda teljesítményét.