F1 Magyar Nagydíj: Vörösök feketében

Egy alakulat azonban hivatalosan is felmentést kapott még a pénteki napra is a sajtónyilvánosságtól, ez a csapat a gyászoló Ferrari. Az 1946 óta rajthoz álló gárda ugyanis elnökét gyászolja! A tűzpiros csapat képletesen de feketére váltott volt vezetőjük, Sergio Marchionne halála miatt. Csütörtökön Kimi Räikkönen, pénteken Maurizio Arrivabene vett volna részt az FIA sajtótájékoztatóján, amiről szinte soha nem adnak lehetőséget a távolmaradásra. A Ferrari tagjai várhatóan leghamarabb szombaton adnak interjúkat, és válaszolnak a csapat jövőjét érintő kérdésekre az újságíróknak. A 66 esztendős Marchionne két napja egy műtéti komplikáció után hunyt el, miután egy rutin vállműtétet követően kómába esett. 14 évnyi elnöksége alatt a válságban lévő FIAT gyárat és vele a Ferrarit is kivezette a vészterhes helyzetből, ami olyan jól sikerült, hogy az olaszok megvásárolták az amerikai Chrysler érdekeltségeit is. A Ferrari tőzsdére vezetése és a stabil anyagi háttér biztosítása után a kanadai-olasz üzletember teljes szívvel vetette bele magát a Forma1-be, ahol Kimi Raikkönennel VB címet is ünnepelhetett.



Találgatások a Ferrari erőfölénye körül



Komoly fejtörést okoz a vörösök utóbbi időben mutatott formajavulása a többi csapat számára, főleg a legnagyobb rivális, a McLaren próbálja kitalálni az okokat. Bár a legutóbbi Német Nagydíjon gyermeteg hibát vétő Sebastian Vettel visszaesett a második helyre a ponttáblázaton, a csillagos márkánál arról suttognak, hogy közel 40 lóerős lemaradásban vannak az olasz erőforrásokkal szemben. Ez bizony Forma 1-es nyelvre fordítva közel kétévnyi fejlesztési hátrányt jelent! Nem csoda, hogy mindenki árgus szemekkel figyeli az olaszokat, arra gyanakodnak ugyanis, hogy eddig nem ismert kiskaput találtak a szabályok útvesztőjében. Charlie Whiting, az FIA vezetője ugyanakkor mindenkit nyugalomra int, szerinte minden teszten átment a motor, így teljesen szabályos!



Futam és teszt



A mogyoródi pálya lassan ritkaság lesz, már ami a történelmét és a vonalvezetését illeti. A mezőny annak ellenére nagyon várja ezt a versenyt, hogy klasszikusan előzésre alkalmatlan, "városi pályának" titulálják a magyar futam helyszínét. A főváros közelsége, a Hungaroring hangulata mindig mosolyt csal a pilóták arcára. Továbbá az a tudat is, hogy idén is mi leszünk a vízválasztó, ugyanis az F1 minden dolgozója innen utazhat jól megérdemelt nyári pihenőjére. Illetve csak a futamot követő két napos teszt után! Rá is fér a pihenés a mezőnyre, ugyanis az elmúlt öt hétben négy nagydíjat és egy gumitesztet is lebonyolítottak, mielőtt megérkeztek hozzánk. Addig azonban még előttünk áll a hétvége, pénteken a szabadedzések, szombaton az időmérő, majd vasárnap 3 órakor a futam!