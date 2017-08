Megint 4-0-ra győzött a Manchester United

A Manchester United 4-0-ra nyert a Swansea City otthonában az angol labdarúgó-bajnokság második fordulójának szombat délutáni nyitómérkőzésén.



José Mourinho vezetőedző csapata az első körben is 4-0-ra győzött, akkor a West Ham United ellen.



Az első gólt szerző Eric Bailly először talált be bajnoki mérkőzésen, ugyanis korábban az Espanyol és a Villarreal csapatában nem volt gólja a spanyol élvonalban.



A walesi együttes - amely a héten 45 millió fontért eladta legjobbját, az izlandi Gylfi Sigurdssont az Evertonnak - a hajráig tartotta magát, akkor azonban négy percen belül Romelu Lukaku, Paul Pogba és Anthony Martial is betalált.



Premier League, 2. forduló:

Swansea City-Manchester United 0-4 (0-1)



később:

Bournemouth-Watford 16.00

Burnley-West Bromwich Albion 16.00

Leicester City-Brighton 16.00

Liverpool-Crystal Palace 16.00

Southampton-West Ham United 16.00

Stoke City-Arsenal 18.30



vasárnap:

Huddersfield-Newcastle United 14.30

Tottenham Hotspur-Chelsea 17.00



hétfőn:

Manchester City-Everton 21.00