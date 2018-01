Megvannak a magyar labdarúgó-válogatott csoportellenfelei a Nemzetek Ligájában

Észtország, Finnország és Görögország lesz a magyar válogatott ellenfele a Nemzetek Ligája C divíziójának 2-es csoportjában - derült ki a mai sorsoláson.



Az UEFA által életrehívott új torna, a Nemzetek Ligája lényege, hogy a barátságos meccseket kiváltsák tétmérkőzésekkel: a Nemzetek Ligájában négy divízió csapatai küzdenek meg egymással, amelyet a világbajnoki selejtezők után véglegesítettek - a magyar válogatott a C divízióba került. A válogatottakat az erősségük alapján négy divízióra (A, B, C, D) osztják – a kiindulópont az UEFA 2017 novemberi országranglistája lesz –, azon belül csoportokba sorsolják őket, amelyekben 2018 szeptembere és novembere között rendezik meg az oda-visszavágós körmérkőzést.Az egyes csoportok győztesei feljutnak a B-divízióba, míg az utolsó helyezettek kiesnek a D-divízióba.



A sorozat a tervezett menetrend szerint idén szeptember 6-8.-án indul, és 2018-ban hat fordulót bonyolítanak le. Jövő júniusban jön a rájátszás, majd 2020 márciusáan dől el, hogy melyik négy együttes juthat ki a Nemzetek Ligájából az Európa-bajnokságra.



A magyar válogatott csoportbeosztása: (C divízió, 2-es csoport):



Észtország

Finnország

Görögország

Magyarország