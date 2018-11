NB I foci - Kikapott a Fradi és a Vidi is

Legyőzte a Debrecent a Diósgyőr A Diósgyőri VTK egygólos győzelmet aratott a vendég Debreceni VSC felett a labdarúgó OTP Bank Liga 14. fordulójának szombati játéknapján. A miskolciak nyolc nyeretlen mérkőzés és sorozatban elszenvedett hat vereség után gyűjtötték be ismét a három pontot, míg a hajdúságiak öt veretlen bajnoki találkozó után kaptak ki.



OTP Bank Liga, 14. forduló:



Diósgyőri VTK-Debreceni VSC 1-0 (1-0)

Miskolc, 2553 néző, v.: Iványi

gólszerző: Hasani (38.)

sárga lap: Szabó B. (73.), illetve Haris (52.), Kinyik (69.), Bódi (75.), Avdijaj (85.)



Diósgyőri VTK: Antal - Brkovic, Karan, Tamás M. - Sesztakov, Szabó B., Márkvárt, Tajti, Juhar - Hasani (Mihajlovic, 72.), Bacsa (Vernes, 81.)



Debreceni VSC: Nagy S. - Kusnyír, Kinyik, Pávkovics, Barna - Tőzsér, Haris - Varga K. (Avdijaj, 65.), Bódi, Takács T. (Jovanovic, 77.) - Könyves (Szécsi, 55.)



A Debrecen irányította a játékot, de nem tudta feltörni a hazaiak védelmét, így többnyire csak távoli lövésekkel veszélyeztetett, azokat azonban Antal rendre biztosan védte. A miskolciak aztán egy egyéni villanásnak köszönhetően - Hasani gyönyörű, keresztlécről hálóba vágódó lövésével - váratlanul megszerezték a vezetést. A szünetig hátralévő időben a vendégek beszorították a hazaiakat, de egyenlíteniük nem sikerült. A folytatásban sem változott a játék képe, a hajdúságiak meddő mezőnyfölényben futballoztak, viszont helyzetet nem tudtak kidolgozni a miskolciak kapuja előtt. Az idő múlásával kiegyenlítetté vált a küzdelem, a Debrecen mégis éppen ekkor vezette legveszélyesebb támadását, de a hazai védelem az utolsó pillanatban tisztázni tudott. A hajrára sem volt képes újítani a DVSC, sőt, a DVTK gyors ellentámadásokkal többször is végleg eldönthette volna a találkozót, de a kimaradt ziccerek ellenére végül minimális előnye is elégnek bizonyult ahhoz, hogy közel három hónap után ismét győzzön az NB I-ben. Gól nélküli meccs A Budapest Honvéd gól nélküli döntetlent játszott a Paks vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 14. fordulójának szombati játéknapján. A második kispestiek öt meccse veretlenek a bajnokságban, ezalatt egyetlen gólt kaptak, a Paks ellen pedig az elmúlt tíz találkozón nem szenvedtek vereséget.



OTP Bank Liga, 14. forduló



Paksi FC-Budapest Honvéd 0-0

Paks, 1000 néző, v.: Szőts

sárga lap: Gévay (59.), illetve Bamba (39.), Holender (59.)



Paksi FC: Rácz - Kulcsár D., Fejes, Gévay, Szabó J. - Egerszegi - Haraszti (Simon A., 73.), Papp, Bertus, Remili - Hahn (Bartha, 74.)



Budapest Honvéd: Gróf - Skvorc, Kamber, Baráth - Heffler, Hidi, Gazdag, NíGog (Tischler, a szünetben), Kukoc - Bamba (Banó-Szabó, a szünetben), Holender



Az első félidő rendkívül alacsony színvonalú játékot hozott, a kapuk egyáltalán nem forogtak veszélyben, többnyire a két büntetőterület között pattogott a labda. Az első 45 percben mindössze egyetlen kaput eltaláló lövés volt, de azt is könnyedén hárította Rácz. A második játékrész ott folytatódott, ahol az első abbamaradt, azaz unalmas mezőnyjáték zajlott a pályán. A félidő derekán a Paks magához ragadta az irányítást, ekkor Gróf két bravúrja mentette meg a kispestieket a góltól. Az utolsó negyedórában inkább a vendégek akarata érvényesült, de ők sem tudták megszerezni a győztes találatot, így igazságos döntetlennel zárult az összecsapás. Az MTK ötgólos meccsen győzte le a Puskás  Akadémiát   A MTK 3-2-re legyőzte a vendég Puskás Akadémia együttesét a labdarúgó OTP Bank Liga 14. fordulójában szombaton.



OTP Bank Liga, 14. forduló



MTK Budapest-Puskás Akadémia 3-2 (1-1)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1849 néző, v.: Berke

gólszerzők: Lencse (26.), Baki (65.), Torghelle (81.), illetve Arabuli (38.), Knezevic (76.)

sárga lap: Kulcsár (89.), Baki (92.), illetve Szolnoki (10.), Hegedűs J. (29.), Varga J. (69.)



MTK Budapest: Kicsak - Baki, Pintér, Balogh Bé., Szelin - Vass Á., Gera (Torghelle, 79.), Kanta (Kulcsár, 66.), Bognár I., Schäfer - Lencse (Vogyicska, 83.)



Puskás Akadémia: Danilovic - Szolnoki, Hegedűs J., Poór - Osváth, Urblík (Knezevic, 32.), Varga J., Mioc, Balogh Ba. (Radó, 70.) - Kiss T. (Latifi, 89.), Arabuli



Az MTK Budapest - közelgő - 130. születésnapja alkalmából a Baráti Körrel és a szurkolói csoportokkal egyeztetve, egykori - szándékosan nem labdarúgóiról, hanem más sportágakban kimagasló eredményeket elérő - sportolóiról nevezte el stadionjának kapuit. A szombati ünnepélyes leleplezésen - Deutsch Tamás klubelnök társaságában - részt vett az öt névadó közül egyedüliként élő Wichmann Tamás. A kilencszeres világbajnok kenus mellett a további bejáratoknál névtábla őrzi a 22-szeres világbajnoki aranyérmes asztaliteniszező Barna Viktor, valamint az egyaránt olimpiai bajnok birkózó Weisz Richárd, vívó Tordasi Ildikó és ökölvívó Török Gyula emlékét. A mérkőzés elején a hazaiak ragadták magukhoz a kezdeményezést, mezőnyfölényük a 26. percben gólt eredményezett. A zárt védekezésre koncentráló, így támadásban keveset mutató, csak kontrákból veszélyeztető vendégek még a szünet előtt egyenlítettek. A második játékrész elején a hazaiak két elmaradt büntetőt kértek számon Berke Balázs játékvezetőn - előbb Lencse, majd Gera Dániel volt a szenvedő fél és a leghevesebb reklamáló -, majd másodszor jutottak vezetéshez. Az MTK kontroll alatt tartotta a játékot, ám a felcsútiak megint bő tíz perc elteltével egyenlítettek. A 81. percben a mindössze két perce pályán lévő cserecsatár, Torghelle Sándor kapásból szerzett góljával harmadszor került előnybe az MTK, amely a lefújásig megőrizte előnyét, így másodszor is legyőzte a szezonban a Puskás Akadémiát. A felcsúti csapat továbbra is nyeretlen vendégként az idényben: egy döntetlen mellett hatodszor kapott ki. Újpesti siker a kisvárdai ködben Az Újpest hátrányból fordítva 4-1-es győzelmet aratott Kisvárdán a labdarúgó OTP Bank Liga 14. fordulójának szombati játéknapján. A Kisvárda a nyolcadik forduló óta nem tudott nyerni az élvonalban.



OTP Bank Liga, 14. forduló:



Kisvárda Master Good-Újpest FC 1-4 (1-1)

Kisvárda, 2280 néző, v.: Németh Á.

gólszerzők: Lucas (31.), illetve Novothny (41., 73., 86.), Izing (50., öngól)

sárga lap: Beriosz (34.), Vári (77.), illetve Nwbodo (36.)



Kisvárda: Felipe - Beriosz, Izing, Vári, Anderson - Mitosevic (Melnyik, 78.), Lucas - Sassá, Negrut (Horváth Z., 58.), Ilic - Mileskij (Misic, 71.)



Újpest FC: Pajovic - Balázs, Ristevski, Bojovic, Burekovic - Sankovic, Onovo - Nwobodo (Lubaki, 90.), Zsótér (Lukács D., 87.), Beridze (Pauljevic, 84.) - Novothny



A találkozó előtt óriási volt a köd, ezért Németh Ádám játékvezető úgy döntött, hogy negyven perccel később kezdik el az összecsapást. A bíró és a játékosok akkor már vélhetően elégedettek voltak a látási viszonyokkal, ugyanakkor a nézőtérről korántsem lehetett tökéletesnek mondani a körülményeket. Az első félidőben mindkét csapat sok hibával futballozott, a hazaiak viszont egy gyors akció végén megszerezték a vezetést. Az Újpest ezt követően átvette a kezdeményezést, és Novothny révén a szünet előtt egyenlített. A körülményeket jól jellemezte, hogy a túloldalon szurkoló Újpest-tábor csak erős "spéttel" kezdett el ünnepelni. A fordulást követően a vendégek gyorsan megszerezték a vezetést egy öngóllal, ezt követően pedig egyre magabiztosabbá vált a játékuk. A sokadik tetszetős, szélen végigvezetett újpesti támadás után Novothny duplázott, amivel el is döntötte a három pont sorsát. A hajrában egy újabb tökéletes Burekovic-beadás után Novothny megszerezte mesterhármasát, lezárva ezzel a mérkőzést. Az éllovas FTC ellen szakította meg rossz sorozatát a Haladás A listavezető Ferencváros nagy meglepetésre 1-0-ra kikapott a sereghajtó Haladás otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 14. fordulójának szombati utolsó mérkőzésén. A szombathelyiek tavaly és tavalyelőtt ősszel is legyőzték hazai pályán az FTC-t, most pedig kilencmeccses nyeretlenségi sorozatukat szakították meg, egyben új vezetőedzőjükkel, Horváth Ferenccel első sikerüket aratták.



OTP Bank Liga, 14. forduló



Szombathelyi Haladás-Ferencváros 1-0 (0-0)

Szombathely, 8294 néző, v.: Farkas Á.

gólszerző: Gaál (53., 11-esből)

sárga lap: Gaál (22.), Jancsó (70.), Tamás L. (77.), Habovda (78.), Priskin (82.), Kovács L. (94.), illetve Lanzafame (14.), Spirovski (52.)



Haladás: Rózsa - Habovda, Kolcák, Tamás L., Bosnjak - K. Mészáros, Jagodics, Jancsó (Kovács L., 74.), Ofosu (Halmosi, 92.) - Gaál (Bamgboye, 82.), Priskin



FTC: Dibusz - Lovrencsics G., Blazic, Leandro, Heister - Spirovski (Varga R., 79.), Sigér (Gorriarán, 60.) - Bőle (Frimpong, 60.), Lanzafame, Petrjak - Böde



A közepes színvonalú első félidő a vártnál kiegyenlítettebb küzdelmet hozott, bár a vendégek többet birtokolták a labdát. Mindkét csapat fegyelmezetten, de sok hibával játszott. A Haladás többnyire jól védekezett, ezzel együtt a nagyobb lehetőségek a hazai kapu előtt adódtak, a szünetig azonban nem született gól. A fordulás után fokozódott, bár változatlanul meddő volt a ferencvárosi fölény, de egy kósza támadás után a házigazdák jutottak büntetőhöz, s Gaál révén - aki némi szerencsével értékesítette a 11-est - előnybe is kerültek. Szerhij Rebrov cserékkel frissítette fel csapatát, amely szinte kapujához szögezte hősiesen védekező ellenfelét, s a hajrához közeledve - a 77. percben - büntetőt harcolt ki. Lanzafame lövését Rózsa kivédte, s az FTC a kissé paprikás hangulatú utolsó percekben sem találta az utat a szombathelyi kapuba, így nagy meglepetésre hazai siker született. Ezzel együtt az FTC maradt az első, a Haladás pedig az utolsó helyen. A Mezőkövesd legyőzte a Vidit A címvédő MOL Vidi FC 1-0-s vereséget szenvedett Mezőkövesden a labdarúgó OTP Bank Liga 14. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén. A hazaiak sikerükkel pontszámban beérték a vendégeket. A székesfehérváriak eddig hét alkalommal vesztettek pontot a bajnokságban, ezek közül hatszor az európai kupameccsük után nem tudtak győzni.



OTP Bank liga, 14. forduló



Mezőkövesd Zsóry FC-MOL Vidi FC 1-0 (0-0)

Mezőkövesd, 2456 néző, v: Solymosi

gólszerző: Koszta (67.)

sárga lap: Szappanos (90.), illetve Fiola (76.)



Mezőkövesd Zsóry FC: Szappanos - Farkas, Pillár, Szalai, Silye - Szeles, Molnár, Cseri (Mevoungou, 82.), Vadnai - Vajda (Tóth B., 89.), Koszta (Drazic, 86.)



MOL Vidi FC: Kovácsik - Hangya (Berecz, 71.), Fiola, Vinícius, Stopira - Nego, Hadzic, Nikolov (Juhász, 75.), Kovács (Hadzic, 86.) - Scepovic, Hodzic



Az első tíz percben "ismerkedett" egymással a két csapat, azután előbb a Vidinek volt rövid időn belül több gólszerzési lehetősége, majd a Mezőkövesdnek. Az első félidő érdemi történései bő öt perc alatt zajlottak le, a továbbiakban már nem akadtak nagy helyzetek. Mindkét együttes szervezettebbé vált a folytatásban, jobban odafigyelt a védekezésre és egyik fél sem vállalt nagy kockázatot a hatékonyabb támadásvezetések érdekében. A második félidőben a Vidi nagy mezőnyfölényben futballozott, a Mezőkövesd átengedte a területet és egy-egy ellentámadással próbálkozott. A játékrész közepén egy megindulásból a Molnár remek passzával kilépő Koszta megszerezte a vezetést a hazaiaknak. Marko Nikolic, a székesfehérváriak vezetőedzője hamar kétszer is cserélt, másodjára Nikolov helyére Juhászt küldte be, aki ezúttal csatárt játszott. Ő sem tudott segíteni azonban csapatán, amely így nem tudta kihasználni, hogy a Ferencváros szombaton kikapott Szombathelyen.