Nem sikerült duplázni: a magyar női kézilabda-válogatott kikapott Montenegrótól

A magyar női kézilabda-válogatott négy góllal kikapott Montenegró csapatától a szombaton Győrben rendezett felkészülési mérkőzésen.



Montenegró önállóvá válása óta ez volt a két csapat hetedik mérkőzése egymás ellen, a mérleg magyar szempontból négy győzelem és immár három vereség.



Eredmény:

Magyarország-Montenegró 19-23 (9-11)

a magyar válogatott legeredményesebb játékosai: Kovács A. 5, Háfra 4, Kiss N. 3



A két együttes péntek délután is megmérkőzött egymással Győrben, azt a találkozót a házigazdák 29-25-re megnyerték. Kim Rasmussen szövetségi kapitány több helyen is változtatott a keretben, Schatzl Nadine, Orbán Adrienn, Kiss Éva, Lukács Viktória és Tóth Gabriella szombaton nem kapott szerepet.



A vendégeknél pályára lépett a Kisvárda jobbátlövője, Andrea Klikovac, valamint a Debrecen balátlövője, Jelena Despotovic.



Nem kezdtek rosszul a magyarok (3-2), de azután több mint tíz percig nem találtak a hálóba, így Montenegró együttese átvette a vezetést, és a 23. percben már három gól volt a különbség (6-9). A hazai csapaton támadásban és védekezésben is látszott az összeszokottság hiánya.



A szünet után sem változott jelentősen a játék képe, a vendégek a 35. percben már néggyel vezettek (11-15), a folytatásban is magabiztosan őrizték előnyüket, és visszavágtak az egy nappal korábbi vereségért. A hatvan perc során mindkét együttes három büntetőt hibázott.



A mezőny legeredményesebb játékosa a Buducnost Podgorica balátlövője, Djurdjina Jaukovic volt hét góllal.



A franciaországi Európa-bajnokságra készülő magyar válogatottnak ez volt az utolsó hazai edzőmeccse a november végén kezdődő kontinenstorna előtt.