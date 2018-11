Női kézilabda Eb - Kovacsics: a motivációval nem lesz gond

Nagyon várom ezt az Európa-bajnokságot, élesnek kell lenni a jövő szombati kezdésre. Ha minden összeáll, akkor lehet esélyünk kiemelkedő eredmény elérésére, de már a csoportban is nagyon jó ellenfelekkel találkozunk. Azt a hozzáállást és csapatszellemet várom, ami a legutóbbi mérkőzéseinken jellemzett minket"

Kovacsics Anikó, a magyar női kézilabda-válogatott csapatkapitánya szerint rendkívül motiváltan készülnek a jövő csütörtökön kezdődő franciaországi Európa-bajnokságra.A Ferencváros irányítója az M1 aktuális csatornán szerdán úgy nyilatkozott, a csapat elsődleges célja, hogy megtegye az első lépést, vagyis továbbjusson a csoportjából, de összességében jobb szereplést remél, mint az utóbbi időben.A magyarok a világbajnokságon 2015-ben a 11., tavaly a 15. helyen végeztek, az előző kontinenstornán pedig 12. helyezettként zártak.- mondta a 27 éves kézilabdázó, akinek ez lesz a nyolcadik felnőtt világversenye.A franciaországi Európa-bajnokságon a magyar csapat jövő szombaton játssza első mérkőzését a C csoportban, Montbéliard-ban, ahol sorrendben Hollandiával, Horvátországgal és Spanyolországgal találkozik.A keret tagjai szinte minden hónapban együtt töltöttek egy-két napot, ennek ellenére Kim Rasmussen szövetségi kapitánynak a közvetlen felkészülés során a hiányzók miatt ismét a csapatépítéssel kell foglalkoznia. Hornyák Dóra, Szöllősi-Zácsik Szandra, Szucsánszki Zita és Szekeres Klára családalapítás, Kisfaludy Anett és Tomori Zsuzsanna sérülés miatt nem játszik, Bódi Bernadett pedig ideiglenesen lemondta a szereplést."A védekezést évek alatt is nehéz úgy összerakni, hogy teljesen jól működjön, és nekünk most ismét új felállásban kell játszanunk. Sok munkát kell beleraknunk, mert nagyon nehéz dolgunk van" - fogalmazott Kovacsics.Elárulta, a szűkített keretben van olyan játékos is, aki ezt megelőzően még a válogatott edzőtáborozásain sem vett részt.Az irányító nehéz őszi idényt tudhat maga mögött, mivel a bajnokság mellett a Bajnokok Ligájában is helyt kellett állnia a Ferencvárossal, amelyet szintén számos sérülés sújt."Hazudnék, ha azt mondanám, nagyon jó állapotban érzem magam. Be kell vallanom, holtponton voltam, és érzem még a nyomait, de talán már túlléptem rajta" - mondta.Hozzátette, nagyon jó érzés belegondolni, kik voltak eddig a magyar női válogatott csapatkapitányai, akiknek a nyomdokába lépett. A mostani keret tagjai közül Kovacsics szerepel a legrégebben a nemzeti csapatban, és reményei szerint tapasztalatával tud is segíteni a társainak.A magyar válogatott csütörtöktől vasárnapig az Oslóhoz közeli Fornebuban sorra kerülő hagyományos Möbelringen Kupán készül, és sorrendben az Európa-bajnok norvégokkal, a világbajnok franciákkal, majd a dánokkal mérkőzik meg.