1700 néptáncos fesztiválozik három napig Szegeden

Néptáncosok érkeznek többek között Üllésről, Szegvárról, Baksról, Domaszékről, Szegedről, Szarvasról Gyöngyösről, Kecskemétről, de a határon túlról, így Zentáról, Magyarkanizsáról, Óbecséről és Temesvárról is. A rendezvénynek a Szent-Györgyi Albert Agóra ad otthont, ahol péntektől vasárnapig összesen öt bemutatót (pénteken 16.30-tól, szombaton 10-től, 14.30-tól és 18.30-tól, vasárnap 9.30-tól) láthat a közönség.



Szombat este 9 órától az Agórában tartott táncházba is várják az érdeklődőket. Az egyes előadásokra 300-an férnek be, ezért igyekezniük kell a jegyvásárlással azoknak, akik nem akarnak lemaradni a műsorról. A gálaműsort vasárnap délután 17 órától rendezik a nagyszínházban, amelynek 600 fő a befogadóképessége. Az előadásokra és a gálára jegyek az Agóra pénztárában vásárolhatók 500, illetve 1000 forintos áron – közölte Orbán Hédi, az Agóra igazgatója.