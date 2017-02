200 éve született Kossuth Zsuzsanna: emléktáblát kapott az ország első főápolónője Szegeden

Magyarország első főápolója, Kossuth Zsuzsanna születésének 200. évfordulója alkalmából, csütörtökön, a magyar ápolók napján közösen avatott emléktáblát a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és a Magyar Ápolási Egyesület (MÁE) az SZTE Petri Gábor Klinikai Tömb aulájában.

A rendezvényen a megjelenteket az egyetem orvos- és egészségtudományi karainak képviselői köszöntötték, az emléktáblát állító szervezetek nevében Lázár György professzor, a Klinikai Központ általános elnökhelyettese és Bugarszki Miklós, a MÁE elnöke mondta el ünnepi gondolatait. További programok is lesznek: megszervezik a szegedi Kossuth Zsuzsanna-emlékévet, amelyben minden hónapban a Klinikai Központ egy-egy szakterülete mutatkozik be.Magyarország az 1848–49-es szabadságharc idején olyan színvonalas betegápolási rendszert vezetett be, ami egész Európában egyedülálló volt. Ennek megszervezése Kossuth Zsuzsanna, Magyarország első főápolónőjének nevéhez fűződik. Kossuth Zsuzsanna tevékenysége nem csak a kórházak felszereltségének javítására és az ápolók számának növelésére terjedt ki. Olyan intézkedéseket is bevezetett, amelyek máig a modern betegápolás alapját képezik.