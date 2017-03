2022-re épülhet meg a déli Tisza-híd

Elindult a megvalósítás felé a miniszterelnök januári látogatásán Szegednek beígért nagyjából 70 milliárd forint értékű fejlesztési csomag. Lapunkban megírtuk: a Modern Városok Programban Orbán Viktor és Botka László polgármester ipari, közlekedési, sport- és turisztikai témájú beruházásokról állapodott meg (2017. január 31.: Sportuszodát, két hidat és sportcsarnokot ígért Orbán Viktor).A napokban megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányhatározat, amely megjelöli a 15 feladat kormányzati felelősét – többnyire a fejlesztési minisztert –, és határidőket is szab. A közzététel persze nem azt jelenti, hogy egy összegben átutalja a kormány a milliárdokat a város számlájára. Pénzről amúgy egyáltalán nem is esik szó a kormányhatározatban. A legkonkrétabb ígéretek valóra váltásához is hosszú hónapokra lesz még szükség, ütemezetten.

Az világosan látszik például a három sportkomplexum kapcsán, hogy nagyon eltér a megítélésük. A legkonkrétabb közülük az Etelka sori fedett uszoda támogatása, amelynek felhúzására 2019-es nyári határidőt szabtak. Erről megírtuk, a kormány 4,5 milliárd forintot biztosít hozzá a költségvetésből.A Felső Tisza-partra tervezett kézilabdacsarnokról azt írják, a kormányfő felszólítja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy az önkormányzattal együttműködve gondoskodjon a megvalósítására vonatkozó program kidolgozásáról. Emellett tegyenek javaslatot a beruházás támogatására. Az atlétikai központ ügye ennél jóval homályosabb, annak előkészítésére egyelőre munkacsoportot kell alakítani.– Elkezdtük az egyeztetést a Miniszterelnökséggel és a szaktárcákkal – tudtuk meg a háttérben folyó munkáról Nagy Sándor (Együtt) városfejlesztési alpolgármestertől. A polgármesteri hivatal szakirodája az egyes témáknak megfelelően a következő hetekben eljuttatja a szükséges dokumentumokat a minisztériumokhoz.