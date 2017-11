26 év után kerülhet elő Farkas Helga gyilkosa, és éjjel fagyni fog - szemezgessenek tegnapi híreinkből!

Nálunk a csodaszarvas hódít a karácsony közeledtével, a svájci Vevey városában fényalagutat állítottak fel, amelyet 28750 színváltó fényforrás világít meg. Ez sem utolsó szelfipont. Fotó: MTI

Az Időképmind rosszul járnak a kerti virágok, amelyek még nyílnak, hiszen le fognak fagyni. Csapadék viszont nem lesz, de számíthatunk némi napsütésre. A met.hu megfogalmazása szerint "egy köztes gerinc hatására kedden eleinte többnyire napos idő lesz, majd az északnyugati ciklon előoldalán egyre enyhébb, fokozatosan nedvesebb léghullámok érkeznek térségünk fölé." Szerdán ennek megfelelően esni is fog, északon pedig havazik majd, vagy ahogy a nagy költő megfogalmazta, hó takará el a bérci tetőt. Hétvégére már a megyébe is írnak hóesést, de azért arra ne készüljenek a három fok mellett, hogy át kell ülniük valaki más autójába.A hétfő bűn, ennek jegyében egy rejtélyes bűneset tarolt tegnap a hírek között: előkerülhet Farkas Helga gyilkosa. Az eltűnése idején 18 éves lány holttestét 26 éve nem találják, de kiderült, hogy az olasz maffiának is köze lehet az ügyhöz -! Az egykori téglagyárban élő szőregiek mindeközben. Több ízben írtunk már hasonló esetről, nem telik sok időbe, hogy elszaporodjanak a hulladék között a patkányok.Egy dorozsmai asszony abszurd balesetnek esett áldozatul:. Ezekre a járművekre nem kell jogosítvány, csak elmagyarázzák a vásárlónak a kezelést. A mopedet vezető asszonynak nem ez volt az első balesete, de az áldozatot hibáztatja, aki egy hónapra kiesett a munkából, és a karácsonyi készülődésről is lemondhat.

Írtunk arról is, hogy, és folytatódott a maratoni pavilonper -. Az illető megkapja a nap trollja díjat, az ügy már öt éve húzódik, és ma sem jutottak az ítélet közelébe. Egyébként legyenek óvatosak,Ne higgyék el például, ha azt olvassák, hogy szárnyas emberek élnek a Holdon. Nem kapnának levegőt.A nap legszomorúbb híre. Mintegy negyven madarat ért baleset, a többségük elpusztult - nem egy madár úgy úszta meg, hogy leszállt lakott területen, akár kertekben is. Arról is tanácskoztak egyébként hétfőn, mégpedig a vadászok,Végezetül, nevessenek egyet, és ne feledjék, hogyAztán ha kimulatták magukat, indulhat a kedd - először is! Ezek szerint ha itt élne, ma ünnepelne, már ha ezt a keresztnevet sejthetjük a Terensz mögött. 1805-ben november 28-án harcolta ki az országgyűlés a magyar nyelv használatának jogát a közigazgatásban. 2002-ben ezen a napon írta alá az Európai Unió 6 tagjelöltje, köztük Magyarország Brüsszelben azt az egyetértési nyilatkozatot, amellyel ezek az országok az unió polgári védelmi együttműködési rendszeréhez csatlakoztak.