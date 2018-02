A Dózsába járó kisfiú bölcsességei a jegypénztáron

A Dugonics téri jegypénztár falát idézetekkel és bölcsességekkel díszíti Kindl Regina eladó. Ott vannak köztük kisfia, a kilenc és fél éves Kazimir gondolatai is. Fotó: Frank Yvette

A klasszikusok, Hamvas Béla, Márai Sándor és Weöres Sándor mellett tibeti és úgynevezett Kazim-bölcsességek is lapulnak a kézzel írt cetlik között. Kindl Regina, a pénztár egyik eladója elárulta, hogy utóbbi Kazimir, a kilenc és fél éves, harmadik osztályos kisfiát „takarja". – Ő mondja, én meg figyelek, mint az állat, és jegyzetelem, amit mondott – mondta Regina. „Ha tele a hasad, gondolkozhatsz, ha üres a hasad, egyél!" – olvasható az egyik bölcsesség a Dózsa György Általános Iskola kisdiákjától.

Kazimir aranyköpései mellett, ha épp nincs vásárló, Reginának olvasás közben is megtetszik egy-egy gondolat, amit azonnal közkinccsé tesz. A papírcetlik rendszeresen cserélődnek, már több olyan törzsvásárlója van, aki csak e kultúrmorzsákért jár hozzá bérletért vagy kaparós sorsjegyért. Kazimirról még azt is megtudtuk, hogy a zen buddhizmus követője, vegetáriánus és állatvédő.– Ismerőseim mondásai is megjelennek, de néha sajátok is kerülnek közéjük. Az a lényeg, hogy a mondanivaló elindítson egy jó gondolatsort. Úgy szoktam mondani, hogy ez amolyan gondolatlépcsőzés – tette hozzá Regina.