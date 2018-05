A gyógyítás már nagyon nehéz, sokkal fontosabb lenne a megelőzés - Minden ötödik diák kipróbálta már a drogot

Országos gyermekvédelmi és drogprevenciós konferenciát tartott az ÁGOTA Alapítvány és a Szeged–Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi SzolgáltaA Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános és Szakképző Iskolájában tartott rendezvényen a drogfogyasztás okairól, a nemzeti drogstratégia célkitűzéseiről, a jelenlegi droghelyzetről és megelőzésének módjairól hallhatott előadásokat a több száz érdeklődő, akik a gyermekvédelmi szakellátás területéről érkeztek.A programot Kiss-Rigó László megyés püspök nyitotta meg. Kiemelte: aki nem kap mintát gyermekkorában arra, hogyan lehet a boldogságot elérni, vagy saját hibáján kívül nem tud olyan körülményeket teremteni, hogy boldog lehessen, tévutakon törekszik erre. – A gyógyítás már nagyon nehéz, sokkal fontosabb lenne a megelőzés. Ebben nyújt segítséget ez a konferencia – mondta a püspök.Kothencz János, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója az első előadásban arról beszélt, hogy sokszor már függőként kerülnek be a szakellátásba a fiatalok, aminek oka az elhanyagolás, a bántalmazás elől a bódultságba való menekülés vagy a valahova tartozás reménye.– Magyarországon 25 ezer családból kiemelt gyermek van, sokukhoz pedig nem jut el az a szakmai segítség, mely a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató pedagógiai módszerének köszönhetően adott. Mi azt valljuk, hogy a személyre szabott törődés módján, élménypedagógia alkalmazásával lehet csak megpróbálni menteni őket – fogalmazott a főigazgató, aki hosszú távú, tematikus, közös gondolkodást szorgalmazott, ennek részeként pedig speciális lakásotthonok létrehozását a problémás fiatalok számára, illetve drasztikus szakmai létszámnövelést.A konferencián szó volt a stratégiai célokról, melyekről Müller Éva, az Emmi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Nemzeti Drogmegelőzési Koordinációs Osztályának vezetője beszélt. Kiemelte, hazánkban csaknem minden ötödik diák próbált már tiltott szert, minden hatodik vett be gyógyszert orvosi javaslat nélkül, és minden tizedik kipróbált már valamilyen, a piacon újonnan megjelent designer drogot.A Nemzeti Drogellenes Stratégiát Majzik Balázs, az Emmi Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság Esélyteremtési Főosztálya Drogmegelőzési Programok Osztályának vezetője ismertette a konferencián. De bemutatkozott a szatymazi ifjúsági és felnőttrehabilitáció, az Egészségdokk Alapítvány és a Leo Amici Alapítvány is, délután pedig workshopokat tartottak, ahol többek között a droghasználók orvosi ellátásáról volt szó, illetve arról, hogyan ismerheti fel egy szülő vagy tanár, ha a gyerek kábítószert használ.