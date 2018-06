A humor sok mindenen átsegít az életben - Szilágyi Annamária rendezésében mutatják be Varsányi Anna vígjátékát

Rédei Roland, Csorba Kata, Szilágyi Annamária és Kárász Zénó a tegnapi olvasópróbán. Fotók: Frank Yvette

A szülők kitartó küzdelmet folytatnak egymással, a férj alkoholista és írói válságban van, a feleség mindenkit irányítani akar, ugyanakkor halálosan féltékeny. Házasságuk korántsem tökéletes, de páratlan humorérzékkel szemlélik az életet.

A Nyári Színházi Esték második előadása egy ősbemutató lesz, amelynek hétfőn kezdődtek az olvasópróbái az IH Rendezvényközpontban. Az Ünnep című vígjátékot Varsányi Anna, a Szegedi Nemzeti Színház dramaturgja írta, akinek célja az volt, hogy egy nagyon mai mű szülessen, amelyen sírva nevet a közönség. – A darab érdekessége, hogy bár vígjáték, mégsem zárul happy enddel – mesélte az írónő.Szilágyi Annamária, a szegedi teátrum népszerű művésznője elsőként olvasta a darabot, nagyon megtetszett neki az anya szerepe. – Hálás vagyok a barátnőmnek, hogy először nekem mutatta meg írását – mondta a darabot rendezőként is jegyző színésznő az olvasópróba elején. Ő játssza a rettegett biológiatanárt, aki elviselhetetlenül tökéletesnek látszó anya és feleség.A komédia egy vidéki nagyvárosban játszódik, az elismert író és tanárnő hitvese szentestére készülődnek, ahová hazavárják egyetlen gyermeküket, Évát, aki a fővárosban szerkesztőként dolgozik. A szülők várakozással tekintenek az ünnep és lányuk jövője elé, mert a 35 éves lány ez idáig egyetlen udvarlóját sem mutatta be nekik.– Sok család fog magára ismerni, hogyan viselkedünk egymással a szürke hétköznapokban vagy egy ünnepi pillanatban – tette hozzá a színésznő, aki rendezőként maga választotta ki kollégáit. A híres író apát Kárász Zénó, a szingli lányt Csorba Kata, míg annak leendő párját Rédei Roland alakítja. A négy színész több darabban játszott már együtt, így már az olvasópróbán is megvolt köztük az összhang. Maguk is rengeteget nevettek közben, ez a rendező szerint a próbákon csak fokozódni fog, reméli, az előadáson már nem tör ki belőlük a kacagás.A szegedi városháza udvarán egy olyan család életébe nyerhetnek majd betekintést a nézők, amelynek tagjai, bár folyamatosan piszkálódnak, mégis nagyon szeretik egymást. Ebbe a furcsán szerető közegbe csöppen bele egy negyedik tag, a lány udvarlója.– Könnyen felfogható darab ez, amelynek ugyanakkor mély mondanivalója van. A közönség nagyon fogja csípni – mondta mosolyogva Rédei Roland, aki most a tanulásnak szenteli az életét, spanyol szakra jár, a próbáról is vizsgára sietett.Kárász Zénó elmesélte, már első olvasáskor hangosan nevetett a darabon, amely olyan aktuális problémákkal foglalkozik, mint a szingli lét, az alkoholizmus vagy a most oly divatos ezotéria. Csorba Kata maga is találkozott már az általa alakított lány problémakörével: édesapja tőle is sűrűn kérdezi, mikor lesz már unokája. – A színdarab ugyanakkor arról is szól, hogy az élet nagyobb problémáin, valódi fájdalmain hogyan tudunk átlendülni humor segítségével – magyarázta a színésznő. A vígjátékot július 9-én mutatják be a városháza udvarán, 10-én is játsszák, majd július 28-án a zsombói szabadtéri színpadon is láthatja a közönség.