A két szegedi kormánypárti jelölt leadta az ajánlásokat

Ő egyébként az előírt aláírásszám két és félszeresét adta le a választási irodán, míg az 1-es körzet jelöltje, Bartók Csaba több mint a háromszorosát.

A választási kampány hivatalosan szombaton kezdődött, hétfő reggeltől lehetett az ajánlóíveket átvenni. A Szegedet magában foglaló két választókörzet Fidesz–KDNP-s jelöltjei pedig néhány óra alatt összegyűjtötték a kellő számú ajánlás többszörösét, és le is adták a helyi választási irodában.B. Nagy László, Csongrád megye 2-es számú választókerületének jelöltje a rekordgyorsaságú ajánlásgyűjtésről azt mondta, úgy érzi, részint a megújulása miatt a korábbinál jelentősebb támogatás övezi a nagyobbik kormánypártot Szegeden.– Hatalmas köszönet illeti a választópolgárokat, akik aláírásukkal is támogatásukról biztosítottak, továbbá a bennünket segítőknek, akik az ajánlásgyűjtésben részt vettek – fogalmazott. Lapunknak elmondta, lelkesítő számára ez a támogatás, és bár leadták az aláírt ajánlóíveket, a munka nem áll meg, a következő hetekben is beszélgetésekre, utcafórumokra invitálják a lakosságot, mert kíváncsiak a véleményükre.