A Maros apad, de a hóolvadás miatt újabb árhullámtól tartanak a Tisza mellett

Áll a víz



Jelenleg tizenegy vízügyi igazgatóság területén 61 szakaszon van belvízvédelmi készültség elrendelve. A legnagyobb elöntések Békés és Csongrád megyében vannak, ahol 14 ezer hektár áll víz alatt. Az igazgatóságok idén eddig összesen 281 millió köbméter belvizet emeltek át.

A Sárgán csend és nyugalom honol, az árhullám már levonult, de a töltések melletti házak előtt sok helyen még áll a víz. Az egyik házikó tulajdonosa kénytelen volt alkalmi pallót ácsolni, hogy bejusson a portájára. Az Öreg Kőrössy Halászcsárda is kinyitott hétfőn. Délben az egyik felszolgáló épp a napi ajánlatot írta fel krétával a táblára.– Azt mondják itt az öregek, hogy öt éve ugyanez volt, mint most. Fent volt a Tisza, majd erre jött a hóolvadás. Most is sokan emiatt aggódnak – mondta egy másik felszolgáló.Szegeden akkor 763 centiméteren tetőzött a folyó, a 2013. március 20-ától május 8-áig tartó árvízvédekezés során összesen 21 napig I. fokú, 12 napig II. fokú és 21 napig III. fokú árvízvédelmi készültség volt érvényben.Ettől egyelőre még nem kell tartanunk. Kozák Péter, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Ativizig) vezetője elmondta, a Maros teljes hosszában apad, ami a következő napokban folytatódik. A Maros apadása miatt az Alsó-Tisza áradása Szegednél szombaton megállt, kora délután 571 centiméterrel tetőzött. – Hétfő reggel Szegednél 568 centiméteres vízállást mértünk, így a Huszár Mátyás rakpartot valószínűleg a hét közepén megnyitjuk a forgalom előtt – tette hozzá.Az igazgatótól azt is megtudtuk, a Tisza szegedi szelvényéhez tartozó vízgyűjtő területen felhalmozódott hóvízkészlet nagysága hétfőn 5,3 köbkilométer volt, ami a sokéves átlag közel ötszöröse. – Az átlagosnál nagyobb eséllyel fordulhat elő az Ativizig kezelésében lévő folyókon (Hármas-Körös, Alsó-Tisza, Maros) védelmi készültségi szintet meghaladó árhullámok kialakulása – hangsúlyozta Kozák.Az egyik Kiskőrössy Halászcsárda közelében lévő nyaraló tulajdonosa, Jakus Antalné már össze is pakolt, csak a házőrzőnek, Kirának, a jól megtermett rottweilernek jött enni adni. – Mi már bepakoltunk. Eddig nincs probléma, de aggódunk, mert ha erre az áradásra hirtelen rájön a hóolvadás miatti víztömeg, akkor azt mondják, nyolc méterre is feljöhet a víz. Akkor pedig találnunk kell egy helyet a kutyának is, mert a panelunkba nem viszem – magyarázta a nyugdíjas asszony.Szeged védelmi gátjait 2006 tavaszán az eddig mért legmagasabb árhullámmal tesztelte a folyó. A szegedi 1009 centiméteres tetőzésével megdöntötte a huszonhat éve tartott csúcsot. Az Ativizig illetékesei egyelőre nem erősítették meg a rendkívüli áradással kapcsolatos szóbeszédeket.A Fokánál teljesen ellepte a víz a szabadstrandot, a Horthy csónakház pedig a vízzel együtt feljött egészen a parkolóig. A területet kordonnal kerítették el. A tulajdonos, Ótott Ferenc nem aggódik, hiszen már apad a Tisza.– Kijelenthetjük, hogy jön a tavasz, de nem lesz verőfényes napsütés, csapadékkal érkezik a melegebb légtömeg. Napsütésre csak szerdán számíthatunk, amit felhős, esős idő követ, de szombaton akár 20 fok is lehet magyarázta Bujdosó Bence meteorológushallgató. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Szegedi Magaslégköri Obszervatóriumának munkatársa elmondta, a húsvéthétfő már száraznak ígérkezik, a jövő hét közepétől napközben állandósul a tavaszias 18 fokos hőmérséklet.