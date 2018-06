A megszokott módon már nem tud közlekedni a belvárosban: hétfőtől korlátozás és lezárás a Tisza Lajos körúton - térkép

Egy tucat fát vágnak ki



Cserélik a közműveket, illetve néhány egyedet egészségi állapotuk miatt vágnak ki a kiskörúti védett japánakácsorból. A rekonstrukciónak összesen 12 fa esik áldozatul. A védett japánakácok helyett összesen 78 fát ültetnek majd a projekt keretében. A Tisza Lajos körútra 24 növény jut, a többit a belváros egyéb területeire helyezik. A fák „becsomagolása" jelzi, hogy kezdődik a felújítás. Fotó: Frank Yvette Cserélik a közműveket, illetve néhány egyedet egészségi állapotuk miatt vágnak ki a kiskörúti védett japánakácsorból. A rekonstrukciónak összesen 12 fa esik áldozatul. A védett japánakácok helyett összesen 78 fát ültetnek majd a projekt keretében. A Tisza Lajos körútra 24 növény jut, a többit a belváros egyéb területeire helyezik.

Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden – hivatalosan ez a jórészt európai uniós forrásokból megvalósuló projekt neve, ami jelentős forgalomkorlátozásokat von maga után hétfőtől. A Tisza Lajos körút Petőfi Sándor és Boldogasszony sugárutak közötti szakaszát bruttó 638 millió forintból építik át. – Az érintett szakaszra nem hajthatnak be a személygépkocsik, kizárólag a tömegközlekedési és áruszállító járművek, illetve az ott élők – tájékoztatott Tapasztó Sándor , a Szeged Pólus Nkft projektigazgatója. A jelzőlámpák a felújítás időtartama alatt nem üzemelnek, és azt is érdemes tudni, hogy a két jelzőlámpás csomópontban irányonként csak 1-1 sávot használhatnak az arra közlekedők. Tapasztó Sándor kérdésünkre elmondta, a Honvéd téri taxidroszt megszűnik és nem csupán a felújítás idejére, a tervekben ugyanis az szerepel, hogy zöldfelület lesz a helyén a parkolóház előtti területen.További változás, hogy várhatóan augusztustól a Jókai utcába sem lehet majd behajtani a felújítási munkák második szakaszában. Ekkortól a Vitéz utca a Boldogasszony sugárúttól a Petőfi Sándor sugárútig lesz egyirányú, és a kerékpárosokat is ekkortól terelik el megszokott útvonalukról.A tömegközlekedés a felújítás hétfői kezdetén zavartalanul, a körút két külső sávján halad, kétirányú rendben. Két megálló azonban megszűnik ideiglenesen, míg a 36-os busz Honvéd téri végállomása ideiglenesen átkerül a Bódogh János utcába.Az 1,3 milliárd forintos összköltségvetésű projekt keretében átépítik a Tisza Lajos körút Felső Tisza-part és a Huszár Mátyás rakpart forgalmi csomópontját, továbbá körforgalmat alakítanak ki a Szilléri sugárút Fecske és Debreceni utcák kereszteződésében.