A Radnóti és az egyetemi gyakorló is jobban végzett a rangsorban, mint tavaly - Két szegedi gimnázium került a top 50-be

– Örülök, hogy működik a rendszer. Mindig mondtam, hogy jó irányba megyünk – kommentálta Gál Béla, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium igazgatója a HVG legújabb középiskolai rangsorát, mely tegnap jelent meg. A 100 legjobb gimnázium listáját tartalmazó kiadvány alapján, melynek első nyolc helyén kizárólag fővárosi intézmények szerepelnek, iskolája az ország 18. legjobb képzőhelye, a vidéki középiskolák közül pedig a hatodik.

Okultak a korábbi rossz eredményekből

A történelmen kívül mindenből javítottak

Vidu Pál történelemórája az egyetemi gyakorló gimnáziumban. Ebből a tantárgyból egy hajszálnyit rontottak a diákok. Fotó: Karnok Csaba

Ez jelentős javulás a tavalyi 34. helyhez képest, amit elsősorban két tantárgy látványos fellendülésének lehet köszönni. A korábbi években két területen teljesített az iskola látványosan alul: magyarból és idegen nyelvből. Előbbiből egy év alatt 40, utóbbiból 67 helyet javítottak a diákok eredményeik alapján. Két tárgyból viszont kismértékben romlott az iskola országos helyezése – szövegértésből és történelemből.– A javulás annak a következménye, hogy mi ezekből az eredményekből okulunk, és odafigyelünk azokra a területekre, amelyek gyengébbek. Az idegen nyelvvel egyébként még most is küzdünk, de örülök, hogy már látszik az eredmény – mondta Gál Béla.A rangsor másik állandó megyei szereplője, az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola 2013 után most másodjára szerepel a lista első felében. Egyedül történelemből romlott minimálisan a diákok teljesítménye tavalyhoz képest, minden más tárgyból javítottak – magyarból például 72 helyet, idegen nyelvből pedig 37-et. A volt Ságvári országosan a 43. legjobb középiskola lett idei eredményével, ami a vidéki intézmények közül a 21. helyet jelenti, a gyakorlóiskolák közül pedig a hatodikat.

– Örülök minden pozitív hírnek, ami a munkánk visszajelzése, de továbbra is azt gondolom, amit évek óta mondok: ezen szempontok, amiket figyelembe vesznek, módszertanával és megjelenítési formájával kapcsolatosan is vannak aggályaim. Szerintem célravezetőbb lenne száz kiemelkedő teljesítményű iskolát betűrendben és a teljesítménymutatóit százalékos arányban felsorolni – nem csak néhány kiválasztott tantárgy esetében. Ebből kiderülne, hogy az iskolák között csak apró különbségek vannak, melyeket a helyezések megtévesztően felnagyítanak – fogalmaz Dobi János, az egyetemi gyakorló igazgatója.

Nem derül ki belőle, honnan hova jutottak

Környezetvédelemben harmadik a Gábor Dénes

Gál Béla a listával kapcsolatosan annyit jegyzett meg: ez mindig a végzős osztályok teljesítményét mutatja. Azokét, akikkel 4–6 évig dolgoztak, viszont nem derül ki belőle, hogy honnan jutottak el erre a szintre. Azt pedig továbbra is hibának tartja, hogy a felvételi eredményeknél a külföldön továbbtanuló diákok nem szerepelnek a statisztikában, melyben egyébként az sincs differenciálva, hogy milyen szakon, illetve államilag finanszírozott vagy önköltséges szakon tanult tovább a diák, ami szintén a teljesítményét, képességét mutatná.A kiadványban külön listákon szerepelnek a legjobb alapítványi, egyházi és két tannyelvű intézmények, illetve szakmai rangsorokat is felállítottak a szakgimnáziumok között. Ezeken a listákon egyetlen Csongrád megyei iskola kapott még helyet: a környezetvédelmi-vízgazdálkodási ismeretek szakmai rangsorban a Szegedi SZC Gábor Dénes Szakgimnáziumát a harmadik helyre sorolták az alapján, hogy az országos szakmai verseny döntőjébe 5 diák jutott be ebből az iskolából.