A sofőröket is kiképzik, hogyan használják a tűzoltó készülékeket

A tűz okai



Tüzet a motortérben az üzemanyagrendszer szivárgása, a sebességváltó vagy szervokormány meghibásodása okozhat, amelyhez kopás, törés, elhasználódás vezethet. Az utastérben elektromos meghibásodás miatt keletkezhet tűz, amelyet az elektromos vezetékek szigetelésén keletkezett sérülések, repedések, törések miatti zárlat okozhat.

Az áramszedőnél kialakult tüzet és füstöt a tűzoltók hamar elfojtották, személyi sérülés nem történt. Egy napra rá pedig egy gépkocsi gyulladt ki a Dorozsmai úton, amelynek kapcsán hétfőn jelenik meg cikkünk arról, mit tegyünk, ha velünk történik ilyen.A tűzesetek a buszokat sem kerülik el. Tavaly januárban egy 60-as buszjárat motortere gyulladt ki a Híd utcában. A gázüzemű Mercedes-busz sofőrje még időben észrevette a motortérből előtörő füstöt. Az utasokat leszállította, és a tűzoltók megérkezéséig szinte teljesen elfojtotta a lángokat.A megye helyi és helyközi buszjáratait üzemeltető Dél-alföldi Közlekedési Társaság (DAKK) Zrt. kérdésünkre most közölte, hogy vizsgálatuk alapján a tüzet az okozta, hogy a hűtőfolyadékot tartalmazó gumicső elhasadt, ami ráfolyt a forró kipufogórendszerre, az alkoholtartalmú hűtőfolyadék pedig ettől begyulladt. Nem mulasztás okozta a tüzet, az véletlenül történt – tette hozzá a társaság.Csongrád megyében évente legfeljebb néhány esetben történik olyan, hogy kigyullad egy busz – tájékoztatott a közlekedési cég – a rendszeres, tervszerű karbantartásoknak köszönhetően. Emellett a sofőröket is kiképzik, hogyan használják hatékonyan a buszokon található tűzoltó készülékeket. Ez már csak azért is fontos, mert a buszok motor- és utastere nagy mennyiségű műanyagot, textilt, festéket, éghető folyadékokat tartalmaz – azaz csupa olyan anyagot, ami elősegíti a kialakuló tűz gyors továbbterjedését. Ezért nagyon fontos, hogy ha tüzet észlelnek a sofőrök, a lehető leggyorsabban hozzákezdjenek a szakszerű oltáshoz.