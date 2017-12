A szegedi papucs megmentése a cél

A Kiss Ernő utcai Szegedi Papucs Látványműhely 2015-ös bezárása után Szögi Csaba táncművész létrehozta a „Mentsük meg a szögedi papucsot" Facebook-csoportot, most viszont új szintre lépett a kezdeményezés: 95 éves édesapja, Szögi Zoltán nyugalmazott jogtanácsos megalapította a Szegedi Papucsért Alapítványt. Az életkor abból a szempontból érdekes, hogy 95 évvel ezelőtt, 1922-ben lett önálló a papucsos mesterség, méghozzá négy jeles szegedi mester, Ménösi Lajos Ótott János és Tuksa Gyula jóvoltából.A frissen alakult szervezet bemutatkozó sajtótájékoztatóján Bárkányi Ildikó néprajzkutató, az alapítvány kuratóriumi tagja emlékeztetett, hogy fél évezredes hagyománnyal rendelkező lábbeliről van szó, a török hódoltság idejéből ered készítése. A 20. század elején 50 és 80 között volt a szegedi papucsos mesterek száma, és mintegy félszáz önálló műhely is működött egészen az államosításig. A szegedi papucs persze változott az idők során, igazodtak a készítők a divathoz és a polgári elvárásokhoz. Érdekesség, hogy Szögi Csabának, az alapítvány kuratóriuma elnökének a nagyapja készített először kétlábas-pomponos lábbelit, mert az egylábas papucs bár tetszetős viselet volt, nem volt elég kényelmes az asszonyoknak. Az alapítványt azzal a céllal hozták létre, hogy megmentsék a bársonyfejű, hímzett, hagyományosan kézzel varrott lábbelit, szeretnék továbbadni készítésének fortélyait a fiatalabb generációknak. Ezenfelül népszerűsíteni szeretnék a szegedi papucsot hazánkban és határainkon túl egyaránt a tudományos kutatások és az innováció támogatása mellett. Egy új látványműhelyt is létrehoznának, ahol papucsgyűjtemény is várná az érdeklődőket.Szögi Csaba elmondta: még a Néprajzi Múzeumnak sincs szegedi papucsa, nemhogy a vidéki kiállítóhelyeknek, és ezen a helyzeten is változtatni szeretnének. Elsőként egy pár 1980-ban készült Rátkai-féle, kézzel varrott papucsot ajándékozott ifj. Lele Józsefnek, hogy ezzel gazdagítsa tápéi néprajzi gyűjteményét. Bejelentették azt is, hogy a szegedi Móra-múzeumban a szegedi papucsot bemutató, Páratlanok című kiállítás jövő év augusztus végéig lesz látogatható.