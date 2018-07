A Szent Mihály női csapatának utánpótlása volt a vendégünk a Hágiban - Eszter dekázott a legjobban

Részben a labdarúgó NB I körül forgott a szegedi Délmagyarország–Hági Szurkolói Klub szombat délutánja: Svédország és Anglia negyeddöntőjén egyrészt az egykor a Honvéddal NB I-es bajnok Kisistók András, másrészt a női NB I-be most feljutott Szent Mihály utánpótlása, az U16-os és az U19-es csapat tagjai voltak a vendégeink.– Élvonalba jutott együttesként kötelező lesz U14-es, U16-os és U19-es csapatot versenyeztetnünk, de ezzel nálunk nincs gond, széles az utánpótlásunk – kezdte Hódi Zsuzsanna, az U16-os csapat edzője. – Éppen az eddigi szerepléseinknekköszönhetjük, hogy felkértek minket, induljunk a kiemelt bajnokságban, ami a legmagasabb osztályt jelenti. Nálunk fokozott jelentősége van a fiatalokkal való munkának: igazolni nehéz, viszont a sajátjainkra mindig számíthatunk. A tehetséges játékosok a felnőttekkel közösen edzenek, ezzel is tudjuk őket motiválni. Emellett szeretnénk kialakítani egy jóközösséget, így például kijárunk egymás meccseire – tette hozzá.A vb-klubunkban Kalocsay Anett, Nagy Lilla, Vígh Patrícia, Nagy Nikolett, az ülve dekázó versenyünket megnyerő Mészáros Eszter, Kis Lizett, Kugler Hanna, Soós Izabella, Soós Krisztina és Fürtön Dia szurkolt, mellette a klub vezetője, Bereczki Ibolya, valamint az U19-esek mestere, Olajos Csaba jött még el a Hágiba.Kisistók András szintén elfogadta a meghívásunkat: a Honvéddal NB I-es bajnok játékos a SZEOL AK-ban töltötte pályafutása jelentős részét. Jelenleg munkája miatt jár Szegeden, hiszen a német Rogon játékosügynökség magyarországiképviselőjeként a SZEAC-nevelés Török Kevin is az ügyfelei közé tartozik.– Komoly cég a Rogon, többek között a vb-t megjárt brazil Firmino, a német Julian Draxler, az RB Leipzigben játszó Willi Orban vagy éppen a Bayernben szereplő Rafinha is az ügyfelünk. Magyarország felé három éve nyitott a cég, amikor a szövetségi kapitány Bernd Storck munkájának köszönhetően rendezettebb lett a munka az utánpótlás-válogatottaknál. Szerintem Storck jó munkát végzett, annak eredményeit az Európa-bajnokságon láttuk, az más kérdés, hogy utána elromlott a dolog. A csapat tagjai átestek a ló túloldalára, elhitték, hogy egyénileg is kiemelkedőek, pedig az a válogatott csapatként volt igazán jó – mondta.A már említett Török Kevin még csak 15 éves, egy éve szerepel a Honvédban, az U16-os csapat alapembere belső védőként. Bár fiatal, ilyen korban is szükség van már valakire, aki képviseli az érdekeit.– Másképp nem lehet boldogulni külföldön. Németországban ha nincs valaki, aki képviseli egy fiatal játékos jövőjét, nem állnak vele szóba – tette hozzá Kisistók András.– A papírforma érvényesült a találkozón. Az angolokban bíztam, hogy sokáig eljutnak, ennek örülök, de a vb számomra csalódás. Nincs túl sok jó meccs, kipukkadt játékosok sokasága lép pályára, ráadásul sok az öngól is. A megmaradt csapatok közül a franciákat várom befutókat, a francia–belga meccs döntőnek beillő összecsapás lesz. - mondta Kisistók András, korábbi NB I-es szegedi labdarúgó a meccs végén.