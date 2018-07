A töpörtyős-túrós lett a Sokadalom rétese: megtelt Mórahalom a hétvégén - galéria

A járásból, a megyéből, az ország távolabbi pontjairól, de még külföldről is érkeztek vendégek a XV. Homokháti Sokadalomra, Mórahalomra. Duka Félix, az Aranyszöm Rendezvényház igazgatója a Délmagyarországnak elmondta, hogy a fesztivál több művészeti ág bemutatkozására ad lehetőséget évről évre.A kulturális és hagyományőrző programok mellett családi rendezvények, kézműves-foglalkozások, kiállítások várják az érdeklődőket. A fesztiválon esténként könnyűzenei koncertek és hajnalig tartó utcabál gondoskodik a jó hangulatról.Idén június 28-án Zorán koncertjével kezdődött a Homokháti Sokadalom a Futó-Dobó Lovasközpontban. Péntek délután a 9. Dél-alföldi Rétesfesztivál megnyitásával indult a hétvége.Az érdeklődők különleges réteseket kóstolhattak, a Sokadalom rétese a töpörtyűs-túrós ízesítésű volt. Abból is sütött jó pár adagot a Mórahalmi Rétesház tulajdonosa. Rózsa Klárától tudtuk meg azt, hogy régebben, amikor a rétes még csak az ünnepi asztalok édessége volt, nem létezett ennyiféle sütemény.– Akkoriban csak a háztartásokban egyébként is gyakran felbukkanó alapanyagokat, például túrót és diót, esetleg mákot használtak a rétesekhez. Mi viszont ma már keverjük az alapanyagokat, így született a mostani töpörtyűs-túrós rétes is – mondta.Ez utóbbit megkóstolta Faragó Béla is.– Mi Szegedről érkeztünk, minden évben eljövünk Mórahalomra, mert nagyon színvonalas ez a fesztivál, ráadásul a rétesek nagyon finomak. A koncertek is jók, az esti Beatrice-bulit várom a legjobban – mondta a férfi, aki családjával érkezett a rendezvényre.