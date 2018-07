A vadaspark veteránjai - Mindig nagyon várja a nyarat Ernő, a sarkantyús óriásteknős

A húszéves déli éjimajom, Olivér kicsit félénk, és egyedül él, mert összeveszett a társaival.

Fotó: Frank Yvette

A negyvenéves Ernő nyugodt teremtés, csak akkor lesz ideges, ha a páncélját kopogtatják.

Fotó: Frank Yvette

Tóbiás 37 éves korával természetes környezetében a majomhierarchiában magas helyet foglalna el. Fotó: Frank Yvette

– Ernő az állatkert alapítása óta itt él, az egyik legrégebbi lakónk – mutatott a negyvenéves sarkantyús óriásteknősre a Szegedi Vadasparkban Endrédi Lajos, a gyűjteményi részleg vezetője. – Ernő nyugodt típus, akár be is lehet mászni mellé, nem zavarja. Jól érzi itt magát, hiszen az étvágya is jó – elsősorban zöldet, fűféléket, hajtásokat eszik. Nem ideges állat, kevés dolog miatt érzi magát feszélyezve. Ezek közé tartozik az, ha a látogatók kopogtatják a páncélját, ilyenkor jelezzük vendégeinknek, hogy ők sem örülnének, ha kocogtatnák a fejüket. Simogatni sem szoktuk az állatokat, hiszen nem az a célunk, hogy házi kedvencet csináljunk a vadaspark lakóiból, hanem, hogy bár mesterséges körülmények között, de megőrizhessék vadon élő természetüket – fogalmazott Endrédi Lajos.– Télen nem tudjuk kitenni a napsütésre Ernőt, ezért a tavaszt és a nyarat ő is várja. 80–100 évig élnek általában a teknősök, ezért 40 évével ez a példány nem számít idősnek.Endrédi Lajos szakmájából adódóan kedveli az állatkert összes lakóját, de saját bevallása szerint a majmok állnak a legközelebb hozzá.– Olivér, a 20 éves déli éjimajom az egyetlen éjszakai életmódot folytató majmok közé tartozik – vezetett a majomketrecek felé Endrédi Lajos. – Alapvetően vegyes táplálkozású, a dzsadzsa nevű magas fehérjetartalmú táplálékkeveréket eszi, valamint gyümölcsöket is szívesen fogyaszt – magyarázta a részlegvezető. – Olivér felismeri a gondozóit, és összetettebb gondolkodásra képes. Kicsit félősebb állat, és konfliktusba került a társaival, ezért egyedül él. Összeszoktatásnál figyeljük, hogy együtt tudnak-e létezni fajtársaikkal az állatok, általában azonos neműeknél alakulhat ki konfliktus – magyarázta a részlegvezető.A Szegedi Vadaspark veteránjai közé tartozik a pókmajom házaspár hím tagja, a 37 éves Tóbiás.– Tóbiás és a 16 éves Jázmin a vadaspark pókmajompárja – mondta Endrédi Lajos. – Erős szociális kötődés alakult ki kettejük között – akárcsak az embereknél, a vonzás és taszítás megjelenik a majmok kapcsolatában is. Ha nem jelentkezik fizikai leromlás az állatoknál, a korkülönbség sem okoz problémát társulásukban. A dominanciaharcban általában az idősebb, emiatt tapasztaltabb és erősebb állatok foglalnak helyet a hierarchia csúcsán. A majmoknál ezt a rangsorolást azonban sok tényező befolyásolja: a majmok szövetkeznek egymással, előfordul, hogy összefognak társuk ellen. Innen ered a majompolitika szófordulat. Ezek az állatok taktikáznak, szövetkeznek, megjegyzik, ha valaki segített, vagy ha keresztbe tett nekik – mondta búcsúzóul Endrédi Lajos.