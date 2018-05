A városépítő Tisza Lajos előtt tisztelegtek

A nagy árvíz után, 1879. május 22-én nevezték ki a város újjáépítésének királyi biztosává Tisza Lajost. Széchenyi téri szobránál tartott megemlékezést az évfordulón a Tisza Lajos Közéleti Egyesület (TLKE). A rendezvényen először a megyei építészkamara elnöke, Schulcz Péter méltatta munkásságát, majd Juhász András református lelkész emlékezett vissza a kálvinistára, aki telket adományozott, hogy református templom épülhessen Szegeden. Bartha László, a TLKE elnöke arról beszélt, hogy Tisza Lajos városépítő munkájáról ma is érdemes példát venni. Azt mondta, egyesületük is össze akar fogni mindenkit, aki szereti Szegedet, s tenni is akar a városért. A TLKE azt kéri a közgyűléstől, hogy Szeged napja jövőre ne egy, hanem kétnapos legyen, hogy május 22-ét, a város újjáépítésének kezdetét is méltóképp ünnepeljék.