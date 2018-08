Ahogy a nagykönyvben meg van írva - Ethan Hunt hatodik lehetetlen küldetése, a Mission: Impossible - Utóhatás

10/10

„Sors suttogja a harcosnak: – Nem tudsz ellenállni a viharnak! / És a harcos visszasúg: – Én vagyok a vihar." Homérosz örökbecsű soraival indul Ethan Hunt hatodik lehetetlen küldetése, a Mission: Impossible – Utóhatás.Ez a módfelett ambiciózus kezdés legfeljebb addig lehet ellenszenves bárkinek is, ameddig a film nem igazolja azt, hogy bizony, most egy irdatlan nagy klasszikust látunk a vásznon. És ez már nagyon hamar kiderül, mivel Christopher McQuarrie filmje leginkább egy tökéletesen működő precíziós műszerre hasonlít. Első pillanatától az utolsóig átgondolt alkotás, melynek hibátlan gépezetében egyetlen porszem is sok, annyit sem találni. Hogy meg vagyok-e lepve? Egyáltalán nem. A Mission: Impossible-filmek mindig is magas minőséget képviseltek. Csiszolatlan gyémántokként járatták csúcsra az akciófilm műfaját, és amikor a negyedik rész, a Fantom protokoll után azt gondoltam, hogy onnan már nem vezet út feljebb, íme, itt a hatodik nekifutás, amelynek láttán kijelenthető: a sorozat végre tökéletesre csiszolta saját maga gyémántját.A film sztorijáról nem érdemes sokat elárulni, úgyhogy itt és most legyen elég annyi, hogy Ethan Hunt és lelkes csapata ezúttal is a világ megmentésén ügyködik, és ahhoz, hogy e nemes célt elérjék, meg kell állítaniuk a rosszfiúkat, még mielőtt azok kiirtanák a világ népességének legalább egyharmadát. Elolvasva az iménti mondatot, látható, hogy a Mission: Impossible – Utóhatás sem lépte át a saját árnyékát, vagyis nem több egy hamisítatlan akciómozinál, amelyben a jófiúknak meg kell akadályozniuk a rosszakat ördögi tervük megvalósításában.Formabontó műfaji megoldásokat tehát ne várjunk a filmtől, mert azok nincsenek, van viszont minden olyan, aminek láttán az akciófilm szerelmesei egyszerűen elolvadnak a gyönyörtől. Az elolvadás persze csak képletesen értendő, ami ugyanis a gyakorlatban is megvalósul, az a moziszék karfájának szorongatása, intenzív körömrágás, lélegzet-visszafojtás és az áll leesése. Lehet, hogy műfaji sablonokból építkezik, és végig tudható, ki fog győzni, de itt nem ez a lényeg, hanem a győzelemhez vezető út, vagyis a műfaji sablonok alkalmazásának módja. Látom magam előtt az új évezred akciófilmjeiről szóló egyetemi kurzust: A sötét lovag mellett az Utóhatást fogják legtöbbször emlegetni, és csak utánuk jön a Skyfall vagy épp A Bourne-ultimátum.McQuarrie filmjét nemcsak a rendezés, a forgatókönyv és az elképesztően látványos akciójelenetek emelik a legnagyobbak közé, hanem a briliáns zene és nem utolsósorban Tom Cruise. A színész évtizedek óta Hollywood legnagyobb kincse, egy igazi állócsillag, és bár Oscart talán sosem fog nyerni, tehetsége és karizmája megkérdőjelezhetetlen. Ethan Hunt szerepében gyakorlatilag minden őrültséget bevállal: épületek tetején ugrál, forgalommal szemben motorozik, helikopterrel üldöz egy másik helikoptert és sziklát mászik. Mindezt ötvenöt évesen, csodálatra méltó állóképességgel. A film másik nagyon eltalált karakterét Henry Cavill játssza, aki ha így halad, a közeljövő legnagyobb filmsztárja lesz. Cruise mellett természetesen a többi MI-szereplő is visszatér: Simon Pegg és Ving Rhames, a női oldalon pedig Rebecca Ferguson, valamint Michelle Monaghan.Ahogy már említettem: a Fantom protokoll után biztosra vettem, ennél jobb MI-film már nem lesz. Most ugyanezt mondhatom az Utóhatás láttán, miközben azt kívánom, soha ne érjen véget Ethan Hunt pályafutása.