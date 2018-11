Alacsonyan szállnak ősszel a boszorkányok - és még a fa is útban van

Napok óta rémisztgeti a városlakókat a banya. Fotó: Kiss Anna

A mezőkovácsházi Tündérkert Virágbolt előtt is pórul járt egy banya – napok óta rémisztgeti a város lakóit. Az üzletvezetőtől, Gál Tündétől megtudtuk, lakóhelyük környékén is egyre nagyobb teret nyer magának az ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep október 31. éjszakáján, amelyet elsősorban az angolszász országokban tartanak meg, de ma már az egész világot behálózzák a halloweeni pókok.Ezért döntött úgy a virágboltos is, hogy mosolyt csalva a kovácsháziak arcára, megjeleníti a kelta halálisten, Crom Cruach kultuszában gyökerező ünnep egyik ősét, a pogány, kelta boszorkányt. Megtudtuk, hamarosan újabb rémisztő ötlettel rukkol elő – érdemes tehát arra járva óvakodni a csúf, rémisztő lényektől.