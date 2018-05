Amerikai blogger dicséri Szegedet - A borfesztiválról, annak kínálatáról és a szállásáról áradozik Ashley J. Lambert

Egy Budapesten élő amerikai blogger, Ashley J. Lambert angol barátainak köszönhetően Szegeden töltötte az elmúlt hétvégét, amiről blogbejegyzésében számolt be, amely a www.srqexpat.wordpress.com oldalon olvasható. Azt írja, hogy bár esőben érkeztek, a szállásukon, a Tiszavirágban tapasztalt fogadtatás feledtette velük a rossz időt.



Ashley ellátogatott a borfesztiválra, ahol megdöbbent a több ezer embert megmozgató rendezvény nagyságán és a borkínálat gazdagságán. A szombatot a városban sétálgatva töltötték, ahol a fogadalmi templom tetszett neki a legjobban, hosszasan áradozott az épületről. „Pont akkor mentünk be, amikor szólt az orgona. Lélegzetelállító volt" – írta blogjában. A továbbiakban hosszasan dicséri a kézművesek portékáit, és édesanyjának is vásárolt egy kézitáskát ajándékba.



A napot és a kirándulást az egyik belvárosi bárban fejezték be, ahol angol férjével és a szurkolókkal közösen nézték meg a Real Madrid és a Liverpool meccsét, amit azért élvezett, mert mindkét csapat rajongóival együtt nézhette meg a mérkőzést.