Április bolondja: talaj menti fagy miatt aggódhatnak a gazdák, de mi se rakjuk messzire a nagykabátot

Jövő héten vissza tér a tavasz



Jó hírekkel is szolgált Gyuris Ferenc meteorológus. Elmondta, a hétvégétől fokozatosan melegszik az idő, jövő hét közepére már ismét tavasz lesz, 20 fok körüli hőmérséklettel.

– Épp a hétvégén pakoltam össze a téli ruhákat és a szánkót. Az autószerelővel is időpontot egyeztettem, hogy lecserélje a téli gumit. Arra lehet, hogy még nem lesz szükség – mondta a bordányi Szarvas Melinda, aki hároméves kislánya, Lora kérésére szerda reggel újra elővette a szánkót. Szerdára virradó éjjel az eső havas esővé, majd a megye egyes részein szakadó hóvá alakult . Bordányt és környékét délelőttre bokáig beborította a hó. Nagy volt az öröm az Aprajafalva Óvodában is, ahol a Vuk és a Pillangó csoport tagjai igyekeztek az udvarra játszani. Szüleik felkészültek a nem várt télre, a legtöbb kicsi csizmában, kesztyűben érkezett az oviba szerdán. A gyerekek elmondták, azért szeretik a telet, mert akkor lehet hóembert, hóangyalt készíteni, és hógolyózni.Így is tettek: előbb fotóriporter kollégánkat dobálták meg hógolyóval, majd addig görgették a tapadós havat a virágzó orgonabokor tövében, amíg el nem készült egy hóember. – Jó a hó, szeretek benne hemperegni – mondta Szilágyi Viktória.Nem volt ennyire őszinte a mosolya a gazdálkodásból élő Kádár-Németh Ádámnak és szüleinek, akik Bordány határában hajnal óta söprögették a havat a fóliáról, hogy be ne szakadjon. – Több helyen kilyukadt, folyik be a víz a frissen kelt fűszerpaprika-palántákra. A szakadt fóliát leszedjük, a lyukakat betömködjük. Ilyet még nem láttunk. A fagy miatt aggódunk – mutatta a palántákat a fiatalember. A szakember szerint van okuk aggodalomra.– Csapadékra nagy szükség volt a földeken. Ha nem lenne hideg, azt mondhatnánk, ideális a helyzet, a legjobbkor jött az eső. Szerencsére még nem keltek ki a tavaszi vetésű növények. Az épp kibújó napraforgót, kukoricát megcsípheti a fagy, de inkább a gyümölcsösökre jelent veszélyt. A búza, árpa kibírja a mínusz 3 fokot is – magyarázta Stadler Ferenc, a Mezőgazdasági Termelők Csongrád Megyei Érdekvédelmi Szövetségének ügyvezetője.– Elért minket egy ciklon, az okozta a rendkívüli mennyiségű csapadékot. A légörvény középpontja délben ért Szeged fölé, akkor elállt az eső. Ahogy az óramutató járásával ellenkező irányba forog, a csapadéknyaláb csütörtökön újra elér minket. Ismét esni fog, ami átválthat havazásba – magyarázta Gyuris Ferenc, a Szegedi Magaslégköri Obszervatórium meteorológusa. Csütörtökön 2 fok körül lesz a hőmérséklet, a hó nem marad meg. A meteorológus elmondta, összesen 25 milliméter csapadék hullott, ami jelentős, félhavi mennyiségnek számít. – Tavaly ősz óta nem esett ennyi. Úgy tűnik, fagyni nem fog, csak a szombat reggel lehet húzósabb. Ha kiderül az ég, eláll a szél, hiába lesz 0 fok, talaj menti fagyra számítani kell. A talajszinten akár 3–5 fokkal is hidegebb lehet, mint a levegő felsőbb rétegeiben – tette hozzá.Az időjárási körülményekre tekintettel a rendőrség felfüggesztette a szerda reggel kezdődött 24 órás sebességellenőrzési akciót - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság .Az akciót egy későbbi időpontban tartják meg, amelyről előzetesen tájékoztatják az állampolgárokat.Ha már az időjárás megbolondult, miért ne fordulhatna ez elő mással is? Nagyjából ez a kérdés fogalmazódott meg bennünk, amikor olvasónk fotóját fedeztük fel a Facebook-on, ugyanis két Mikulással találkozhattak a szemfüles szegediek A hó méretét mutatja, hogy szegény röszkei gólya is nyakig merült el benne