Aranyat ért a szatymazi fiatal tortája Londonban

A szatymazi Koncsik Andor és díjnyertes tortakreációja, amit aranyéremmel díjaztak a londoni Hotelympia elnevezésű világversenyen.

– Művész végzettségű vagyok. Keramikusként cserépkályhákat készítettem, ami szép szakma, de megélni nem lehetett belőle – kezdte a szatymazi Koncsik Andor, aki 2014 februárjában gondolt egyet, és sokakhoz hasonlóan kiment Londonba szerencsét próbálni. – Pincérként kezdtem dolgozni, amit soha nem tanultam, de a szüleim vendéglátósok voltak, szóval ebben nőttem fel. Ez sem jött be, csak alkalmi munka volt – folytatta élete történetét a 29 éves fiatalember, aki ezt követően az egyik londoni Marriott Hotelben mosogatóként indult el a ranglétrán.A következő lépcsőfok a kisegítő szakács volt. Andor azt mondta, ez kezdetben leginkább „kulimunkát" jelentett: zöldséget, gyümölcsöt pucolt, hámozott és darabolt. – Művészeti végzettségem miatt a főnököm biztatott, hogy próbálkozzak a cukrászattal. Minden előképzettség nélkül vágtam bele. Hivatalosan a mai napig nem vagyok cukrász, igaz, ez kint nem is érdekel senkit. Átmentem egy másik, ötcsillagos Mariotthoz, a Grosvenor House Hotelbe, ott tanultam ki a szakmát. Kaptam recepteket, de sokat tanultam önszorgalomból, YouTube-videókból. Addig-addig képeztem magam, hogy szépen belerázódtam. Ehhez persze a kollégák segítsége is kellett – köszönte meg a támogatást Andor.Andor két-három havonta jár haza egy hétre, egyik látogatása alkalmával a Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolában tartott tortadíszítő-oktatást a diákoknak.A vajdasági származású, szatymazi fiatalember annyira belerázódott a sütemények készítésébe, hogy benevezett a Hotelympia elnevezésű világversenyre, amit kétévente rendeznek meg Londonban és Birminghamben. Andor esküvői torta kategóriában indult, amelyben aranyérmet szerzett. Különleges kreálmányáról azt mondta, steampunk (az 1980-as évek végétől megjelenő, kortárs stílus és alternatív művészeti szubkultúra – a szerk.) stílusban készült. – A viktoriánus kor tükröződik a tortán, amin egyszerre jelennek meg férfi és női motívumok. A megmérettetésre harmincan neveztek a világ minden részéről – magyarázta.Azt azért tudni kell, ez a verseny csak a díszítésről szól, tehát ezek a tortaköltemények nem ehetők. Andor szabadidejében három hónapot dolgozott a díjazott tortán. – A hotelünk presztízse is nőtt ezzel, a művet a recepción állították ki, és a novemberi Cake International világversenyen való szereplésemet is támogatják. Egyelőre cukrász maradok, a célom egy saját vállalkozás – mesélt terveiről.