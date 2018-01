Árverések: koporsót is vehetünk a NAV-tól - fotók

Fotó: NAV

Az adóhatóság által lefoglalt, jelenleg majd kétezer, végrehajtás alatt álló ingóságra és ingatlanra licitálhat bárki a NAV elektronikus árverési felületén, ha előbb regisztrál az Ügyfélkapun. Ingatlanokra csak a kikiáltási ár tíz százalékának befizetésével lehet árajánlatot tenni, amit a sikertelenül licitáló visszakap. Ingóságoknál ilyen megkötés nincs.Az online piactérre felkerült, többnyire fotón is megörökített tételekről – amelyeket legalább harmincféle kategóriába soroltak be – szinte minden fontos adat, jellegzetesség megtudható.

Akár egy komolyabb bolhapiacon, a NAV netes árverésén sok minden kapható. Fotó: NAV

Az adott tárgyak becsült értékét a végrehajtó állapítja meg a piaci érték alapján, de hogy végül mennyiért kelnek el, az csak a licitálóktól függ. Egy minimális árat is feltüntetnek az egyes tételeknél, ami általában a becsérték fele. Gyakran ennyiért is viszik el a kiválasztott ingóságot vagy ingatlant. A vételár mellett illetéket is fizetni kell, a járműveknél pedig annak iratait is a vevőnek kell intéznie.A NAV Csongrád megyei igazgatósága az év végi szünet után jövő héttől vág bele újra az árverésekbe, arról azonban már most lehet tájékozódni, mi mindent kínálnak megvételre az interneten.

Fotó: NAV

Kocsiból és kisteherautóból például ötöt árulnak – 20 ezer forinttól 2,8 millióig. A legolcsóbb és leginkább leharcolt egy 23 éves Ford Escort, amiről maga az adóhatóság is azt írja, hogy elhanyagolt műszaki állapotú, rozsdásodó karosszériával, kiégetett ülésekkel. Egy ilyen kimustrált csotrogányt valószínűleg alkatrésznek veszi meg, aki licitál rá. A legdrágábban egy 2008-as, 158 ezer kilométert futott KIA Ceedet kínálnak, ami szervóval, ABS-szel, klímával és érvényes műszakival akár a becsérték feléért, 1,4 millióért is elvihető – már ha nem licitál rá senki.Ingatlanból csak egy kerül virtuális kalapács alá a közeljövőben: egy vásárhelyi belterületi, bekerítetlen telek, amelyet 900 ezerre becsülnek. Az adatlapból kiderül, hogy egy magánszemély 2,4 milliós diákhitel-tartozása miatt foglalta le a NAV.

Gyógytapaszt és légypapírt is árulnak



Aki hajlandó utazni is egy-egy jó vételért, az a háztartási gépek, festmények, bútorok és ruhaneműk mellett a győri NAV-tól vásárolhat például 120 darab gyermeknapszemüveget darabonként 300 forintért, egyúttal vehet több száz pár sportcipőt is ugyaninnen. Beszerezhet egy raklap gyógytapaszt 1,8 millióért Nógrádból vagy 395 darab álló ruhafogast, darabonként 5 ezer forintért Pest megyéből. Aki kevesebbet költene, az műanyag hajcsipeszt, viaszosvászon terítőt vagy légyfogó szalagot is vásárolhat a NAV-tól, de horgászfelszerelésekre, esküvői ruhára és két rekesz sörre is licitálhat a figyelmes böngésző.

Vehetünk még komoly, földméréshez használatos GPS-eket 250 ezerért, illetve irodai faxos telefonokat, mázsamérleget, használt laptopot, nyomtatót és CRT-tévét is pár ezer forintért. A legbizarrabb tétel jelenleg az a hét darab vadonatúj bélelt koporsó, ami korábban egy temetkezési cégé volt. Ezeknek a „natúr bükk, világosbarna, fából készült, levélmintás" daraboknak a becsértéke 75 ezer forint. Ez nagyjából megfelel a piaci árnak – egy szerencsés licitáló viszont akár feléért is hozzájuthat.