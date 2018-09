Aszfaltozni akarták, mára eltűnt a legendás földút: nincs már igény a nyílegyenes útra Algyő és Sándorfalva között

Most bivalyokat láthat, aki erre téved. Fotó: Török János

Az egykor széles földutat egyre több szakaszon veszi birtokba a növényzet. Lesz itt valaha útfeltámadás? Fotó: Török János

Enyhe trágyaszag terjengett Szegeden, a József Attila sugárút és a Makkosházi körút kereszteződésében a második iskolai napon, kedden, reggel hétkor. Mitől? Nyilván trágyától.Nem valószínű, hogy valaki disznót, marhát tartana a tízemeletesek között, inkább trágyaszállító teherautó haladhatott erre. Hová tartott? Nem néztünk utána, de nagy eséllyel nem a belvárosba, inkább valahová a környékre. Aki Hódmezővásárhely felől trágyát szeretne szállítani Sándorfalva irányába, vagy a homoki településekre, és nem szeretne fölhajtani az autópályára, az jöhet erre.A várost régebben el lehetett kerülni ebben az irányban, és nem csak az autópályán. Algyő és Sándorfalva között létezett egy széles földút, a Lénia. Esős időben itt is bajos volt közlekedni, de máskor sokan használták, mert ez volt a rövid út. A közelmúltban megírtuk, hogy amikor 1992-ben „elrepült valami" Sándorfalva fölött, egy család is látni vélte a földön kívüli járművet: Vásárhelyről tartottak haza autóval, a Lénián.Az ezredforduló után, amikor a megyében több, településeket összekötő út épült vagy újult meg, szóba került az is, hogy a Lénia aszfaltburkolatot kapjon. Akkoriban került szóba érvként, hogy a problémás teherszállítmányok erre is elkerülhetnék Szegedet. A terv végül nem valósult meg, mégpedig természetvédelmi szempontok miatt. 2004-ben lapunknak azt nyilatkozta a Kiskunsági Nemzeti Park, hogy a Lénia a pusztaszeri tájvédelmi körzeten keresztül halad, egy jelentős, fontos madárútvonalat szel át. Ha aszfaltburkolatot kap, megnő a forgalma, ami károsan hat az élővilágra. Ez akkor olyan súlyú, törvénnyel alátámasztott érv volt, ami meghiúsított egy útépítést. A park szakembereinek volt kompromisszumos javaslata: aszfalt helyett legyen itt stabilizált út, amely tartós, olcsó, mégsem annyira sima, hogy gyorsan lehessen menni rajta, és emiatt tömegesen kerüljenek erre az autósok.A stabilizált útból nem lett semmi. Aki huszonöt éve használta, és ma is szeretne végigmenni a Lénián, annak keresgélnie kell. Sándorfalva felől meg lehet találni a sorompóoszlopokat, a földúton el is lehet menni egy darabon, a villanypásztorral körbekerített bivalylegelő mellett. Aztán néhány száz méter után látszik, az út folytatódott, de ott már benőtte a növényzet. Egy másik földúton lehet olyan további utakat találni, amelyeken el lehet jutni Algyő felé. A gazdálkodókon kívül szemlátomást nem sok ember közlekedik erre. A Lénia eredeti kezdete Algyőnél, az irmai út kanyarulatában sincs már meg. – Fel szokott merülni a kérdés, de konkrét tervek nincsenek a megépítésre – tudtuk meg Molnár Áron algyői polgármestertől. – Sándorfalvával közösen lehetne ezt megvalósítani, ha lenne erre közös szándék, pályázati pénzből. Az idei és a jövő évi programban sem szerepel a Lénia.