Átépítik a dorozsmai kispiacot - Az árusok panaszára a fák is megmaradnak

Fotó: Török János

A pénteki közgyűlésen döntés született arról, hogy felújítják a dorozsmai kispiacot – a beruházást a Szegedi Városkép és Piac Kft. bonyolítja le. A tervek szerint 90 millió forintból szépül meg a kispiac és környéke. A Széksósi úti piactéren acélszerkezetű, részben fedett piaccsarnokot alakítanak ki. A hagyományos építésmóddal készülő raktárhelyiséget és illemhelyeket magában foglaló épület mellett parkolóhelyeket is kialakítanak.A tervek szerint a jelenlegi piac területén álló évtizedes fákat kivágták volna, erről az árusokat nem értesítették. Bozsó Tiborné már 18 éve árusít a piacon, saját maguk által termelt zöldségeket és virágokat is. Elmesélte, véletlenül hallotta meg, hogy kivágnak tíz árnyat adó fát. – Örültünk a felújításnak persze, de nem értettük, miért nem kérték ki a véleményünket. Fontos, hogy megmaradjanak az egészséges fák, és árnyat adjanak, hiszen csak részben lesz zárt az új piac – magyarázta Bozsóné. Mivel nem hallgatták meg őket, Szentistványi István önkormányzati képviselőhöz fordultak. Kezdeményezésére egy nap alatt 150 aláírást gyűjtöttek az árnyat adó hársfák megmentéséért.Végül egy fórumot hívtak össze, ahova a piaci árusok mellett meghívták a tervezőket, a Szegedi Városkép és Piac Kft. munkatársát és a városrész önkormányzati képviselőit is. Mihálffy Béla kiemelte, a nagybani piac megszűnésével megnőtt a kispiac forgalma, épp ezért időszerű, hogy megújuljon, és 21. századi körülmények között vásároljanak az itt élők. A piacon legalább 40 árus van, szombaton és vasárnap a vevő is rengeteg.A megbeszélést követően konszenzus született, a lakosság kérésére hat fa a helyén marad, ezek az állandóságot idézik majd fel a dorozsmaiakban. – A megegyezés értelmében a fákat felcsonkolják 3 és fél méter magasra, töltést kapnak, és ráccsal veszik körül őket. Négyet kell kivágni, mert vagy közművezeték védőtávolságán belül, vagy a tervezett új épület helyén vannak – magyarázta Lauer István, a településrész másik képviselője. A kivágottak helyére 14 új facsemetét ültetnek a zöldfelület rekonstrukciója során. Az átépítési munkálatok még a nyáron megkezdődnek, ez idő alatt a kicsivel arrébb lévő füves térre költöznek az árusok.