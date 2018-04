Autóbusz, személyautók és egy veszélyes anyagot szállító tartálykocsi ütközött: tömegbalesetben gyakoroltak - galéria

– Súlyos sérültek, gyertek! Szólj nekik, hogy ne most mosolyogjanak, hanem a gyakorlat végén

A veszélyes anyagot vegyvédelmi ruhában vizsgálták meg a szakemberek, a kifolyó anyagot felfogták. A forgatókönyv szerint hárman életveszélyes, hárman súlyos, huszonegyen pedig könnyű sérüléseket szenvedtek. A sérültek egy részét a katasztrófavédők feszítő-vágó berendezés segítségével szabadították ki a roncsok közül, majd a mentőszolgálat munkatársai látták el őket.

Ötven tűzoltó – Hódmezővásárhelyről, Makóról, Szegedről és Orosházáról –, az Országos Mentőszolgálat Szegedi Mentőállomásának húsz munkatársa, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya pedig 10 autóval vett részt csütörtök délelőtt a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a társszervek által rendezett katasztrófafelszámolási együttműködési gyakorlaton az M43-as autópálya 19-es kilométerszelvényében, a Rákóczi-telepi lejárónál. A gyakorlaton az együttműködő szervek a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Vöröskereszt közreműködésével egy autópályán bekövetkezett tömeges közlekedési baleset következményeinek felszámolását gyakorolták.– szólt rá a sérülteket eljátszó önkéntes diákokra a Vöröskereszt munkatársa.Mint Hallai Zsolt alezredes, tűzoltósági főfelügyelő a bemutató előtt elmondta, a helyszínen a feltételezés szerint egy autóbusz és több személyautó ütközött össze, a balesetben egy veszélyes anyagot szállító tartálykocsi is érintett. A tömegbalesetben összesen 27 ember sérült meg, közülük többen súlyosan.A sérülteket eljátszó fiatalok Szegedről, Ásotthalomról, Makóról, Csongrádról, négyen-négyen pedig Békés és Bács-Kiskun megyéből érkeztek. Kovács Márkó, a Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola diákja azt mondta, a rendvédelem és az elsősegélynyújtás is érdekli, több hasonló bemutatón és versenyeken is részt vett. Azt mondta, ő is ilyen területen szeretne elhelyezkedni.A mentőhelikopter érkezése után nem sokkal véget ért a bemutató, Hallai Zsolt alezredes mindenkinek megköszönte a közreműködést. – Meglepően életszerűre sikerült az ellátás – értékelte a mentőszolgálat munkáját Túri Mihály Csongrád megyei vezető mentőtiszt.