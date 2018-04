Az állóvizek felmelegedésétől függ, mikor kezdődik a gyérítés - Megkezdték a szúnyogok elleni harcot

Szúnyoggyérítés a gyálaréti Holt-Tiszán. Archív fotó: Kuklis István

Tavasztól egészen októberig is eltart Szegeden a szúnyoglárvák elleni biológiai védekezés, minden az időjáráson múlik. A múlt héten többek között a Tisza mentén levő víztereket, a hullámtéri erdőket járták végig a szakemberek, s végezték el az idei első gyérítést. – Hetedik éve biológiai módszerekkel védekezünk Szegeden, immár 150 víztestet kísérünk figyelemmel egész évben – magyarázta Makrai László , a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. ügyvezetője.A munkát a szokásosnál később kezdték el, hiszen a lárvák csak akkor indulnak rohamos fejlődésnek, ha a víz hőmérséklete meghaladja a 10 Celsius-fokot. Az, hogy később köszöntött be a tavasz, a peteszámot nem befolyásolja, hiszen azok több évtizedig is életképesek, csak megfelelő körülményekre van szükség a fejlődésükhöz. Megtudtuk, a közepes lárvastádiumban a leghatékonyabb a biológiai beavatkozás, akkor lehet nagyjából 100 százalékos hatékonysággal gyéríteni. A mostani védekezés ellenőrzése is ezt támasztotta alá, 80-100 százalékos hatékonyságú volt a beavatkozás mind a csaknem 30 helyszínen.Természetesen az árhullám levonulta után a megmaradó vizes foltoknál újfent ellenőrzik a lárvák számát. – Csak álló, pangó vizekben fejlődnek a szúnyoglárvák, a megfelelő vízhőmérséklet mellett magas szervesanyag-tartalom is szükséges ehhez, vagyis a belvízzel borított, vegetáció nélküli szántóföldek nem szúnyogbölcsők – magyarázta Makrai.Az ügyvezető elmondta, továbbra is gondot okoznak a termálkifolyások a városban, ahol a szokásosnál hamarabb kell megkezdeni a védekezést, ezeket külön ellenőrzik. Példaként a SZUE fáradt fürdővizét és a gyálaréti Holt-Tiszát említette, ez utóbbi hely egyébként továbbra is Szeged legnagyobb szúnyogneveldéje. Az ügyvezető arra számít, hogy a holtág-rehabilitáció a nyáron megkezdődik, és utána azon a területen is kevesebb lesz a vérszívó.