Az apák és a gyerekek is először repültek : 650 ezer induló közül nyert Japán álomutat rajzával Borbála és Dani

A világ 76 országából 650 ezer pályázat érkezett a Toyota idei „Álomautó" pályázatára. A 15 évnél fiatalabb gyermekek számára három korcsoportban meghirdetett, idén már tizenkettedszer rendezett versenyen bármilyen analóg módszerrel alkothattak: álmaik autóját kellett megrajzolni.A közönség is szavazhatott, és a „Mosolyt csal az arcomra" díjért két magyar pályázó is versenyben volt. A 11 éves sándorfalvi Nagypál Borbála környezetet takarító Toyotája a hazai pályázaton ezüstöt, majd a következő, európai szűrőn is túljutva a világversenyen különdíjat kapott. A hétéves, ugyancsak sándorfalvi Csiszár Dániel Attila sivatagi takarítóautója itthon és Japánban is bronzérmet nyert.Összesen harminc rajzot neveztek a közönségdíjra, ahol név és ország megjelölése nélkül lehetett szavazni az alkotásokra. Az eredményhirdetés augusztus végén volt, és a gyerekek édesapjukkal repülhettek Japánba. Oda nem kísértük el őket, de hazatérésük után találkoztunk velük a szegedi Kovács Autóháznál.Borbála hatodikos a Pallavicini Sándor Általános Iskolában, ám ahogy fogalmazott, a rajzot a STAMI-ban, vagyis a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola festészeti szakkörén készítette. – A tanár néni, Török Zsuzsanna sok rajzpályázaton indít bennünket, a Toyotáéra tavaly is beadtam már – mondja Borbála, és hozzáteszi, beszélték is a barátnőjével, hogy úgysem lesz belőle semmi. Édesanyja éppen a néptáncra ment érte, amikor újságolta a hírt, amelyet Magyar Márktól, a Toyota szegedi marketingvezetőjétől tudott meg. Egy kísérővel utazhatott, a megyei kormányhivatalnál agrárterületen dolgozó édesapjával, Nagypál Ferenccel ment – mindketten először repültek.Dani is Török Zsuzsanna tanárnőnek köszönheti a japán utat, igaz, ő nem a STAMI-ban, simán csak a Pallavicini óráján alkotott. Megtudtuk tőle, hogy a szülőknek alá kellett írni az engedélyt, hogy egyáltalán behozzák a rajzot a Toyotához. Dani is édesapjával, Csiszár Attilával utazott, aki foglalkozását tekintve ezermester, ők sem ültek még korábban repülőgépen. Ahogy az apuka mondja, látni is csak a fejük felett láttak eddig.– Voltunk autógyár-látogatáson és a Toyota múzeumában is – sorolja egy szuszra Dani. Arra a kérdésre, hogy milyen volt a kaja, ugyanabban a szempillantásban vágták rá, hogy nagyon jó és nagyon rossz. Borbálának ízlettek a tengeri herkentyűk, a rákok és a halak. – A fiamnak nem jött be a japán kaja, jobban szereti a sült krumplit, elég sokáig kerestük a Mekit, mire megtaláltuk – mondja az édesapa, hozzátéve, mindenféle ételeket vettek automatákból is, mert abból nagyon sok van az országban. Dani egyébként vonatvezető vagy építész lesz, ha megnő, Borbála még nem döntött.Helsinki érintésével, 12 órás repülőút után érkeztek meg Nagoyába – ezt Dani viselte nehezebben, de a programokban nagyon gazdag 5 nap során Tokióban is jártak. Kitettek magukért a vendéglátók, a búcsúvacsorán előre levett méret alapján készült kimonóba öltöztették a gyerekeket, amelyeket meg is kaptak ajándékba. Egyenként a papucshoz is méretet kértek tőlük, ennek a lábbelinek arrafelé más a kultúrája. Ezzel kapcsolatban jegyezte meg Borbála, hogy mindenütt tisztaság van, komolyan veszik a higiéniát, ugyanakkor nagyokat tüsszentenek bele a világba anélkül, hogy kezüket az arcuk elé tennék.