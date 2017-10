Az emlékezés ideje jött el - mutatjuk a sírkertek nyitva tartását

A kellemetlen idő ellenére hétfőn is többen kilátogattak a temetőkbe. Fotó: Török János

– Folyamatosan gyengül a szél a héten. Bár kedden még élénk lesz, de viharos lökésekre már nem kell számítani, és csapadék sem várható – mondta el Gyuris Ferenc, a Szegedi Magaslégköri Obszervatórium munkatársa, aki szerint éppen szerdán, mindenszentek napján lesz a legideálisabb idő a temetőlátogatásra. Napközben 12 fok, hajnalban 2 fok körül alakul a hőmérséklet a héten, így nem kell attól tartani, hogy a sírokra tett krizantémok lefagynak. – Bár csütörtök és péntek most változóan felhősnek tűnik, a hét vége felé kicsit melegszik a levegő, nyugodt őszi idő várható – tette hozzá a szakember.A várható tömeg miatt arra kérik azokat, akik Szeged legnagyobb sírkertjébe készülnek, hogy lehetőleg ne autóval menjenek. Aki mégis a kocsi mellett dönt, annak jó tudnia, hogy november 2-áig egyirányú lesz a autós közlekedés a Belvárosi temetőben: a Fonógyári útról lehet behajtani és a Bajai úti kapun lehet kimenni. A parkolás és a behajtás is ingyenes a temetőben, a biztonságra a rendőrség, a polgárőrség és a temetők személyzete felügyel.

Sötétedésig minden temető látogatható

A vásárhelyi katolikus temetőben újabb utakat aszfaltoztak le. Fotó: Kovács Erika

Aki a tömegközlekedést választja, az egyrészt a 3F-es villamossal tud eljutni a Belvárosi temetőbe, ami ma 6.30-tól 19.20-ig munkanapi menetrend szerint, szerdán pedig 7 és 19.20 között 20 percenként indul Tarjánból. A DAKK Zrt. külön temetői körjáratot üzemeltet az ünnepi időszakban, ami érinti a Belvárosi temetőt: a 12-es jelzésű busz a Víztorony térről indul a belváros felé 8.15 és 16.15 között 30 percenként, a Rókusi körút felé pedig 8.30 és 16.30 között 30 percenként.A Belvárosi temető kedden és szerdán 7 és 20 óra között várja az emlékezőket, november 2-ától viszont már csak 8 és 17 óra között tartanak nyitva. Aki netán zárás után is bent marad, az gyalogosan a Fonógyári autós bejáró melletti és a Bajai úti autós bejáró melletti forgókapun tudja elhagyni a temetőt. Ügyintézésre ma és holnap 20 óráig, Tápén és Dorozsmán 18 óráig van lehetőség a temetői irodában.A megye sírkertjeinek többsége mindenszentekre és a halottak napjára tekintettel meghosszabbított nyitvatartással várja az emlékezőket. Van ugyanakkor olyan temető, ahol az év más napjaihoz hasonlóan csak sötétedésig tartják nyitva a kapukat.Szentesen a magyartési településrészen van köztemető – viszont információink szerint már évek óta nem temetnek oda –, ami éjjel-nappal nyitva van, a görögkeleti ortodox szintén folyamatosan látogatható. A református temetőkbe a megszokott időben, sötétedésig lehet menni, az evangélikus és a katolikus sírkert reggel 8-tól 20 óráig fogadja az emlékezőket.

Hódmezővásárhelyen a katolikus temető hivatalosan reggel 6 órától este 8-ig tart nyitva, de a hagyományok szerint a kapukat – a Jókai utcait és a Kutasi útit – éjszakára sem zárják be. Az említett nyitvatartás a sírkert területén elhelyezkedő evangélikus, unitárius és szerb ortodox temetőkre is érvényes. A sírkert területére autóval is bárki behajthat. A református temetők, a Kincses és az újvárosi városrészben fekvő Dilinka mindenszentekkor és halottak napján, vagyis november 1-jén és 2-án reggel 7-től este 8-ig lesz nyitva, előtte és utána sötétedéskor zárnak, az autósok – ezt a látogatók már megszokták – ide is bemehetnek. A közölt nyitvatartás igaz a Kincsesben kialakított önkormányzati sírkertre is.Csongrádon az egyetlen, a Vég utcai temetőbe a Vég utcai gyalogosbejárónál folyamatosan, éjjel-nappal érkezhetnek az emlékező rokonok, hozzátartozók, míg a gazdasági kapunál, a Kéttemető útnál reggel 7 órától este 8-ig engedik be a látogatókat. Autóval – információink szerint – kizárólag a mozgásukban korlátozottak mehetnek be.Makón elég egyhangú a kép: a Maros-parti városban lévő összes sírkertbe – négy van, két református és egy-egy római és görögkatolikus – éjjel-nappal folyamatosan érkezhetnek az emlékezők, a hozzátartozók.