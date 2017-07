Az ingázók jobban megszenvedik a tumultust a határon: a hosszabb nyitvatartásért lobbiznak - videó, galéria

Korábban is nyithatnának

Isten ments, hogy autóval menjek

Lassú a Hivatalos tájékoztatás

– Naponta jövök. Reggel hatra már ideállok, hogy az elsők között átjussak – mondta tegnap délután az ásotthalmi határátkelőnél Ozsvár Andrea, aki Mórahalmon dolgozik. Igaz, nyolckor kezdődik a munkaideje, nem kell annyira sietni. A fiatal nő azért áll be időben a sorba, mert ha csak a nyitásra érkezne, biztos elkésne a munkahelyéről. – Csütörtökön itt álltunk hazafelé legalább egy órát – a palicsi Andrea az ásotthalmi átkelőt szokta használni, mivel a munkahelyéhez és Palicshoz is ez van a legközelebb.Már hetek óta több órát kell várakozni a kilépésnél a nagy röszkei határátkelőnél, mivel elindultak szabadságra a vendégmunkások, megindultak a nyaralók, elkezdődött az iskolai szünidő. A Szerbiából dolgozni járók közül többen motorral járnak, vagy összeállnak, hogy egy autóval jussanak át.Sokaknak ez bonyodalmat jelent, így aláírásokat gyűjtöttek, majd a horgosi tanács vezetője, Sors Róbert hivatalosan is a szerb kormányhoz fordult, hogy az tegyen lépéseket a kisebb határátkelők hosszabb nyitvatartásáért. Válasz egyelőre nem érkezett.– Hatkor szoktunk kezdeni, ez most lehetetlen – Raffai István Törökkanizsán él, de egy szatymazi, PVC-csöveket gyártó üzemben dolgozik. A férfi szerint jó lenne, ha a kisebb határátkelők, amelyeket a nemzetközi röszkei állomás óriási forgalma miatt mostanában használnak, legalább ötkor már nyitnának.Horgoson az egyik kávézó tulajdonosa, Tibor mutatja a közösségi oldalon szerveződőket és a kérvényt, amelyet a falu vezetője küldött Belgrádba.– Őrület van a határokon – Török György, a Magyar–Szerb Kereskedelmi és Iparkamara elnöke éppen nyaral, de repülővel utazott, mert évek óta tapasztalja a határokon kialakuló katasztrofális állapotokat. – Nemcsak kamarai elnökként, hanem szabadkai és szegedi székhelyű cég vezetőjeként is nagyon sok bajunk van az átkeléssel – Török György szerint ez nemcsak a nyári extrém helyzet ideje alatt, hanem máskor is probléma. Igaz, nem akkora, mint most.– A kormány feladata lenne, hogy valamilyen megoldást találjanak – Török szerint a magyar–szerb határ kemény erőpróba a cégek, de a munkavállalók számára is. Egyre nagyobb szükség van a vajdasági munkaerőre, jönnek is dolgozni a jobb fizetések miatt, de sokakat elriaszt a napi ingázást nehezítő határátkelés. Sokak szerint az is nehézkessé teszi a határon való átjutást, hogy a hivatalos oldalak nem adnak megfelelő tájékoztatást.Kérjük, indulás előtt tájékozódjon a hivatalos oldalakon! – többnyire arra figyelmeztetik az utazókat, hogy a hivatalos oldalakon nézzék meg, melyik határátkelő felé érdemes elindulni. Az utazók viszont azt tapasztalják, hogy a valóság nem mindig van szinkronban a tájékoztatással.Mi is megnéztük pénteken dél és kettő óra között: szinte alig álltak autók a nemzetközi határátkelőnél, és a tiszaszigeti, az ásotthalmi és a röszkei kishatárátkelő is majdnem üres volt. Mindeközben ekkor még háromórás várakozást jeleztek hivatalosan a hatóságok. Azután kiderült, hogy az autópályán történt egy baleset, öt-hét kilométeres sor torlódott fel Kecskemét környékén, így átmenetileg kiürült a határ. A Facebookon szerveződött tematikus csoportban már majdnem 23 ezer tag van – itt azonnal jelezték a forgalomcsökkenéseket.