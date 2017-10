Azonnal bírságolnak, ha lezárják a menekülési utat - Még mindig sok az éghető tárgy a lépcsőházakban

Akadályozó rácsok

A vagyonvédelmi rácsokkal kapcsolatban megtudtuk, azok csak akkor maradhatnak, ha nem zárják el a beépített tűzvédelmi berendezéseket, a hő- és füstelvezető rendszer kézi vezérlését, a fali tűzcsapot, tűzoltókészüléket. Akkor is le kell szerelni a rácsokat, ha a lezárás mögötti részen van mentésre használható ablak. A rácsos lezárások ugyanis tűz vagy műszaki mentés esetén a tűzoltók és mentők munkáját erősen hátráltatják.

– Ahol elvégeztük a tűzvédelmi ellenőrzést, és később visszamentünk utóellenőrzésre, mindenütt javult a helyzet. Egyre inkább betartják a tűzvédelmi előírásokat – válaszolta kérdésünkre Molnár Krisztina, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Mint megírtuk (2017. október 2.: Maradt a rács, de lomok már nincsenek az útban), 2016 elejétől kampányba, majd tavasztól átfogó tűzvédelmi ellenőrzésbe kezdett a katasztrófavédelem annak érdekében, hogy a társasházak folyosóiról eltűnjenek a tűzoltók munkáját nehezítő és a mentést akadályozó lomok, a menekülési úton tárolt biciklik, az éghető egyéb tárgyak és a vagyonvédelmi rácsok.Szegeden tavaly ősszel másfél hónapon át folyt kiemelt akcióban az ellenőrzés – akkor nagyon sok problémát találtak a katasztrófavédelem munkatársai. 97 ellenőrzésben 151 lépcsőházat vizsgáltak át, és összesen 437 szabálytalanságra bukkantak. Az érintettek figyelmeztetést, hatósági felhívást kaptak, bírságot akkor még nem szabtak ki. Idén eddig 89 ellenőrzést hajtottak végre, és „csak" 106 hiányosságot, szabálytalanságot fedeztek fel. Gyakran előfordult, hogy nem volt megjelölve a gázfőelzáró és az elektromos tűzvédelmi főkapcsoló helyiségének ajtaja vagy maga a gázfőelzáró – esetleg hiányzott róla a működtetőkar. Emellett általános, hogy a villanyóraszekrényben, a szemétledobóban, a közlekedőfolyosókon, a lépcsőházban éghető anyagokat tároltak. Azzal is gyakran találkoztak a szakemberek, hogy a közös tárolókban nem hagytak közlekedésre alkalmas utat.– A legnagyobb probléma, ha lezárják a menekülési utat. Ebben az esetben azonnal bírságolunk. Ennek mértéke 10 ezer forinttól 1 millióig terjedhet. Szerencsére eddig nem kellett 100 ezer forintnál magasabb bírságot kiszabnunk – mondta el Molnár Krisztina. A panelekben egyébként tervszerűen 6 évente tartanak átfogó ellenőrzést, de vannak kampányszerű és rendkívüli ellenőrzéseik is. Ha pedig lakossági bejelentést kapnak, akkor is átvizsgálják az adott épületet. – Mivel a szomszédok nagyon figyelnek egymásra és a tűzvédelemre, mi is gyorsabban tudunk lépni– tette hozzá a szóvivő.