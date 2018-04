Bár a fák már virágoznak, ezek pollenjére csak kevesen érzékenyek: májustól indul az igazi allergiaszezon

Bár a fák még csak most kezdenek el látványosan életre kelni, az allergiaszezon már a mogyoró februári virágzásával elkezdődött. A korai pollenre azonban csak kevesen érzékenyek, a májusi füvek és gyomok virágporai indítják el igazán a tüsszögős, orrfolyós időszakot. Erre pedig már most érdemes felkészülniük az allergiásoknak – nemcsak lélekben, hanem tettekkel is.– Még az allergiás tünetek megjelenése előtt el kell kezdeni a gyógyszeres kezelést, az ugyanis úgy a leghatékonyabb – mondta Bella Zsolt, a Noé Egészségközpont fül-orr-gégész, allergológusa.– Ilyenkor azért érdemes felkeresni a szakorvost, hogy egyeztessenek a terápiáról. Sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy évről évre egyre kevesebben kérnek segítséget, hiszen ma már számos készítmény elérhető recept nélkül is. Sokszor azonban a betegek csupán kísérleteznek: ha megjelenik egy új név a piacon, kipróbálják, hátha beválik. Azt gondolom, a gyógyszerezést mindenképpen érdemes orvosra bízni, ráadásul akiknek komolyabb tünetei vannak, például asztma is társul allergiájukhoz, más szakorvossal, például tüdőgyógyásszal is fel kell venniük a kapcsolatot – tanácsolta a szakember.A tüneti szerekkel kapcsolatosan Bella Zsolt elmondta, a szteroidok közül az ezt tartalmazó orrspray biztonsággal használható, az injekció azonban sok mellékhatással jár, így az allergia esetén nem javasolt. Aki pedig végleges megoldásra vágyik, annak érdemes belevágnia az immunterápiába, amelyet már most, a tünetek megjelenése előtt hetekkel el kell kezdeni.– Ezek a készítmények az allergén gyengített változatát tartalmazzák, amelyet kontrollált keretek között adagolunk a betegeknek – mondta el az allergológus. Ennek gyógyszerköltsége havonta 10 ezer forint felett van, és akár 4-5 hónapig is szedniük kell a betegeknek, hosszú távon viszont költséghatékonyabb, mint a tüneti terápia, hiszen 3 év alatt teljes reakciómentesség érhető el vele.A klímaváltozás miatt az elmúlt években jelentősen megnőtt a pollenszezon hossza, az egyes növények pollenszórása összemosódhat, ami még erősebb tüneteket okoz az allergiásoknak. A fűfélék pollenkibocsátása ráadásul a légszennyezettség növekedésével egyenes arányban emelkedik. Hazánkban is egyre több az allergiás, főleg a gyermekek és a fiatal felnőttek körében. Ebben a populációban az arányuk már eléri a 30 százalékot is.– A habitus örökletes: ha csak az egyik szülő allergiás, 50, ha mindkettő, közel 75 százalék az esély, hogy gyermekük is allergiás lesz – mondta Bella Zsolt. Hozzátette: bár kivédeni ezt nem lehet, megfelelő táplálkozással és sportolással erősíthető a szervezet.