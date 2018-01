Beszállhatunk a bagolyszámlálásba - egy újabb jó hétvégi program

Az erdei fülesbaglyok telelőhelyeit méri fel országos akcióban január 19. és 22. között (péntektől hétfőig) a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), amelyben bárki részt vehet. Az egyesület az egyéni megfigyelők, családok, baráti társaságok mellett különösen az óvodák, az általános és középiskolák részvételére számít.

Az erdei fülesbaglyok különleges viselkedése, hogy a téli időszakban csapatosan keresik fel a települések, különösen az agrárterületek falvainak és városainak belterületeit. Ezt gyakran köpet- és ürülékhalmok jelzik. A baglyok jelenléte gazdasági, természetvédelmi, humán-egészségvédelmi szempontból is rendkívül hasznos, ugyanis az itt telelő madarak mindegyike napi két-három – kemény fagyok idején akár négy-hat – kisrágcsálót is elfogyaszt. Így ahol sokan vannak, elkerülhető a mérgekkel történő rágcsálóirtás, ami a környezetre és az emberi egészségre is kockázatokat jelent.A felmérésbe azért szeretnék széleskörűen bevonni a lakosságot, hogy sokkal pontosabb országos adatokhoz jussanak a szakemberek a jelenség területi eloszlásáról és nagyságrendjéről az eddigieknél. Másrészt a megfigyeléssel sokat tehetnek a résztvevők hazánk gazdag madárvilágának védelme érdekében – hangsúlyozza közleményében az MME.