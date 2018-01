Bocsánatot kért a Magyar Közút a gazdáktól - nem ők tehetnek az útra ugró állatokról

A kamara magyarázata szerint a gazdáknak nem érdeke az út melletti árkok beszántása – különben is, ha egy szarvas átugrik egy drótkerítést, miért pont az árok lenne neki akadály? Az út melletti bokros területek, árokpartok, fasorok sokkal veszélyesebbek ebből a szempontból, mert ha takarásból lép ki a vad, arra kevésbé tud felkészülni a járművezető.

Inkább azzal magyarázható, hogy ha egy út minősége jobb, általában a járművek is nagyobb sebességgel közlekednek rajta, így nehezebb elkerülni az ütközést. Ezt a megyében is meg lehet figyelni a frissen felújított utakon. Az autók száma sem csökken, és a nagyvadaké sem.

„És hogyha betemetik az árkokat a gazdák, akkor a vadak is könnyebben tudnak eljutni a burkolatra." Ezt nyilatkozta a Magyar Közút Zrt. szóvivője a TV2 Tények című hírműsorának január 11-i összeállításában, amely a közúti vadbalesetekről szólt. A riport szerint azért adódik egyre több ilyen helyzet, mert az utóbbi időszakban „a szántások egyre közelebb kerültek az utakhoz".A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, Győrffy Balázs ezek után írt nyílt levelet, amely szerint elvárja, hogy a Magyar Közút vezetése „nyilvánosan kérjen bocsánatot a magyar gazdálkodóktól", mert felháborító, hogy a cég „emberéleteket kért számon" a földművelőktől.Az ügyben megszólalt a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara Vadvilág Megőrzési Intézete is, amely szerint „a vadak egyedi viselkedésére a gazdáknak nincs olyan hatásuk, hogy azokért felelősségük általánosan kimondható lenne".A kamarai nyílt levél következménye az lett, hogy Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója elnézést kért azoktól, akik sértőnek találták a tévériportot. Állítja, tényleg előfordul, hogy az utak melletti földek gazdái szántáskor egyre közelebb jönnek az útburkolathoz, de ez nem tömeges jelenség. Ilyenkor a cég egyeztet velük, és ez általában eredményes.De vajon mitől fordul elő egyre több vadbaleset? Az általunk megkérdezett Csongrád megyei vadászok szerint ez nem függ össze azzal, hogy milyen messze van a szántástól a közút.Mit lehet tenni? Ilyen helyeken lassabban kell menni, nagyobb követési távolságot célszerű tartani. Az út mindkét oldalát érdemes figyelni, és ha egy őzet, szarvast látunk, többre is számítani kell. Dudálni kell, mert ha a fényszóróba néz, nem látja, honnan jön a veszély.Ha a kocsi elé ugrik, vészfékezni kell, de a kormányt nem szabad elrántani, nehogy fának vagy szembejövő kocsinak ütközzünk.