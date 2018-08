Botrányosan alacsony az ipari alapanyag felvásárlási ára - Hiába olcsó a léalma, az étkezési drága

Kicsit hibás, de kompótnak kitűnő – kínálta saját almáját Farkas Andrásné a Mars téri piacon. Fotó: Frank Yvette

Házi ketchup készítéséhez vásárolt almát Bartókné Erdődi Márta. Fotó: Frank Yvette

Választék a multinál

Körbenéztünk az egyik multinál, legolcsóbban kilónként 249 forintért találtunk a felirat szerint nyári piros almát, ami azért annyira nem volt piros. Viszont magyar termelésű, Summarred fajta, és egyenként felcímkézett. Kínáltak hazai Gálát 429, lengyel Jonagoldot 449 forintért – de olasz Granny Smith fajtát is 649-ért.

Etikai vizsgálat

Tagi megkeresés nyomán etikai eljárást kezdeményez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara egy iparialma-felvásárlói szerződéssel kapcsolatban. A kamarát megkereső termelő és a felvásárló bevonásával azt vizsgálják, hogy a két fél közötti, iparialma-beszállítással kapcsolatos szerződés összhangban van-e a kamara etikai és üzleti szabályzatával.

Jól termett az alma, ám a szezonindító 13 forint, amit az ipari felhasználású léalapanyag kilójáért kínáltak a felvásárlók, kiverte a biztosítékot a gazdáknál. Étkezési almát 120 forintnál olcsóbban nem találtunk a Mars téren, a multinál ennek duplája a minimumár. De az ipari és az étkezési gyümölcsöt összehasonlítani olyan, mint almát a körtével...Léalmabotránytól hangos a sajtó, megnéztük a szegedi Mars téren, mennyiért adják a legolcsóbb almát. – A 13 forint tényleg nagyon kevés, de az nem működik, hogy kiválogatjuk a felét, és azt eladjuk a piacon – mondja egy árus, akinek a férje szabolcsi, és szakmailag is benne van az almában. Hangsúlyozza, a kézi szedésű, munkaigényes étkezési almát nem lehet összehasonlítani a gépi szüretelésű iparival.„Megszíneljük a szedésben", fogalmaz, merthogy az alma először kívül érik, és többször is visszamennek egy fához, hogy kellően érett és szép legyen a portéka. – Azt nem állítom, hogy emberi fogyasztásra alkalmatlan, de hogy bennünket megbüntetne az ellenőr, ha kiválogatott léalmát kínálnánk, az biztos – mondja.Akárhogy igyekeztünk, 120 forintnál olcsóbb almát nem találtunk a Mars téren, igaz, az már meglehetősen apró volt. Ennél valamivel drágábban, 150-ért kínálta Farkas Andrásné. – Kompótnak kitűnő, a hibás részt csak ki kell vágni, de nagyon jó fajta a Goldstar – dicséri saját termelésű áruját a zsombói Márták dűlőből érkező asszony.Jellemzően 150–250 forint között van a hazai termelésű alma kilónkénti ára, az utóbbi már tényleg nagyon szép. Nem a legolcsóbbat választotta Helfrih Ádám sem. – Így, ahogy van, megeszem, holnapra biztosan elfogy ez a zacskó – mondja a munkába siető fiatalember, aki sportolóként sok friss gyümölcsöt fogyaszt.Az egyik vásárló nemcsak bennünket, a szakmában régi almásnak számító eladót is meglepte. – Házi ketchupba viszem, a gyerekek nagyon szeretik az enyémet kenni a pizzára, és az eddigi készlet elfogyott – mondja Bartókné Erdődi Márta, aki tényleg nem tréfált. Találtunk egy ketchupreceptet Marcsi módra, ami úgy kezdődik, hogy 3-4 kiló paradicsom, 2 jó nagy fej hagyma és 5-6 alma csutkája nélkül...A hét elején a szegedi nagybani piacon a minőségtől függően 60-120 forint volt a Szabolcsból érkező Jonatán alma kilója, a jánoshalmi Gálának 75-150. A 150 forintos Mutsu nem messziről, csak Zsombóról utazott az autópálya-lehajtóig, a 150 forintos Goldent keceli gazda szedte a birtokán.– A léalmához visszatérve, keddi hír volt, hogy elkezdődött az ipari alma beszállítása a vajai Döhler feldolgozóüzemébe, miután a termesztők megállapodtak a társasággal a léalma kilónkénti 20 forintos felvásárlási áráról. Szerdán két újabb üzemmel sikerült dűlőre jutni a gazdáknak az ipari alma felvásárlási áráról, az Austria Juice Kft. és a Rauch Hungária egyaránt kilogrammonként nettó 20 forintért veszi át a gyümölcsöt a terme-lőktől. Úgy tűnik, lassan átértékelik árpolitikájukat az ipari alma piacának meghatározó szereplői. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szerint a termelők eredetileg azt szerették volna elérni, hogy a feldolgozók legalább 25 forintra emeljék fel a léalma árát.