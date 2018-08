Cikkünk hatására került aszfalt a poros útra Klebelsbergtelepen

Elkezdődtek az olvasópróbák a Szegedi Nemzeti Színházban - A Szentivánéji álom csapata már a nagyszínpadon

A Szegedi Nemzeti Színház társulata új tagokkal bővült, az első nagyszínpados produkcióban, a Szentivánéji álomban mutatkoznak majd be többen. Kedd délelőtt meg is tartották az olvasópróbát, ahol a Tóték csapata is tiszteletét tette.