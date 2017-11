Csatornaügy: felszólították az önkormányzatok a polgármestereiket

Útjavítás csatornázás után. Fotó: Kuklis István

- A napokban Szatymaz és Sándorfalva képviselő-testületei közös, zárt ülésen hallgatták meg a két település szennyvíztisztító telepének és csatornahálózatának megvalósításáért felelős önkormányzati társulás tájékoztatóját a garanciális időszakban tett intézkedésekről - tájékoztatott érdeklődésünkre Bánfi Margit. A sándorfalvi jegyző hozzátette, hangsúlyosan tárgyaltak az előzetes bizonyítási eljárásban feltárt műszaki problémákról. Megírtuk, peren kívüli előzetes bizonyítási eljárást indított a két önkormányzat, amiben három hibát kérnek számon a kivitelezőkön . Az egyik az Alkotmány körúti, ami miatt az egészségház udvarán sorozatosan felbuggyan a szennyvíz. A másik a Munkácsy és a Béke utcai, ahol elviselhetetlen a bűz. A harmadik a szennyvíztisztító vegyszeradagolója, ami miatt korrodálódnak a telep berendezései.

A két képviselő-testület felszólította a társulást, hogy soron kívül tegyen meg mindent a megoldásért, mert az ügy már három éve húzódik. A társulási tanács két tagja a két település polgármestere. Ők dönthetnek esetlegesen per indításáról, illetve a szerződésben kikötött biztosítékok felhasználásáról. Lépéseikről azonban - üzleti titokra hivatkozva - egyelőre a jegyző nyilatkozik.Azt is megírtuk, hogy a két önkormányzat már pert is indít a kivitelező konzorciummal szemben, amelyet az EuroAszfalt Kft., a Pannon Nívó Zrt. és a Probart Kft. alkot. Ezt az eljárást más, összesen 358 kifogás miatt kezdeményezik. Ezek a szennyvíztisztítót, a csatornahálózatot és utakat érintik.