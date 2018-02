Csőszházat újítanak fel Zsombón: lelkigyakorlati helyként is funkcionálhat a külterületi épület

Több milliót költenek a régi vályogházra, hogy megmentsék az utókornak.

Fotó: Török János

Bármilyen meglepő, de Zsombónak is volt régen szőlőhegye. A Lápastótól Szatymaz határáig nyúló területen, melyen egykor erdő volt, az 1800-as években 300 négyszögöles parcellákat mértek ki, amelyeket aztán a tulajdonosok szőlővel, gyümölcsfákkal ültettek be. A területet körbeárkolták, és csőszt is foglalkoztattak: az ott felépített házban lakott, hogy vigyázza a gyümölcsöst.A csőszház környéke azonban nem csak ezért van nagy becsben tartva. Mellette volt egy kereszt és egy csengettyű. A kereszt védte a szőlőhegyet, a csengettyűvel pedig a jégverést tartották távol. A Szentháromság vasárnapi misét minden évben ott tartották a környékbelieknek, a legenda szerint csupán egyetlen év volt kivétel: amikor 1927-ben a zsombói templomot szentelték. El is verte akkor a jég a termést, így azóta is minden évben ez a helyszíne ennek az istentiszteletnek.

A zsombói önkormányzat tavaly megkapta ajándékba a Zsombó és Szatymaz között félúton található csőszházat az ingatlan tulajdonosától, és úgy döntött, felújíttatja, hogy a Rózsa Sándor Csárda mellett másik legrégebbi épületét is megmentse. – A tetőcsere már megtörtént, pályázati pénzből azonban a következő hónapokban további munkálatokat tudunk elvégezni – mondta el Gyuris Zsolt polgármester. – A vályogépület utólagos betonalapot kap, vízszigeteltté teszik az épületet, és elkészítik a belső aljzatokat. Kicserélik a sártapasztott födémet, újratapasztják a homlokzatot, kicserélik a nyílászárókat és az elektromos hálózatot, bekötik a vizet, illetve a térburkolatot is elkészítik – sorolta a polgármester.A munkálatokhoz az önkormányzat 2 millió forintos pályázati támogatást kapott, melyet önerővel egészítenek ki. A felújított épület funkciójára több elképzelés is van: Gyuris Zsolt szerint többek között lelkigyakorlati helyként is funkcionálhat, ahová el lehet vonulni. Ehhez elhelyezkedése is ideális, hiszen az országos kéktúraútvonal közelében helyezkedik el. – De ha csak annyit teszünk, hogy megmentjük az utókor számára, már megérte – tette hozzá.