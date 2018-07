Délen a helyzet változatlan - rendszám nélküli autók foglalják a parkolót: 2 éve roncstemető a röszkei benzinkút

A helyzet ugyanis változatlan, sőt, inkább romlott. Abban mindenképpen, hogy messzebbre kell gurulni a pihenni, kávézni kívánó megfáradt autósnak, hogy egyáltalán letehesse a kocsiját. Pocsék üzenet, hogy így búcsúzik az ország, az Unió az utazótól, továbbá mindenki szeret(ne) úgy kávézni, hogy – ha lehet – rálásson tetőcsomagtartós autójára.Talán több a roncs is, amiről már hiányzik jó néhány alkatrész, ugyanakkor láttunk egészen újszerű BMW-t is a teraszhoz közel. Változás az is, hogy a kúttól messzebb, a határ felé kisebb haszonjárműflotta is vár jobb sorsára. Amikor két éve megkérdeztük a kút alkalmazottját, mit keresnek ott a kocsik, kiszaladt belőle: a papírokra várnak. Akkor még nem volt ilyen sok, most minimum 40 álldogált már a röszkei OMV-kútnál.A képlet egyszerű: a Németországban vagy máshol, Nyugat-Európában vásárolt használt kocsit lerakják Röszkénél – egy ilyen műveletnek mi is a szemtanúi voltunk –, ahonnan azt a szerb vagy bolgár fuvaros viszi vissza délre. Így a tréleres várakozás nélkül fordulhat vissza az újabb rakományért. A gond az, hogy a közparkolókban foglalják tartósan a szabad helyeket.Két éve a kút üzemeltetője, Cserhalmi Tímea elmondta: nem az ő területük, az a kútoszlopokig tart, utána már közútnak számít. – Nekünk is kellemetlen, hogy roncsautók foglalják el a parkolót, szóltunk már többször a rendőrségnek is, de jogilag nem olyan egyszerű eltávolítani a kocsikat. Megtanultunk együtt élni velük, miközben vendégeink csak távolabb tudnak leállni járműveikkel – mondta még 2016-ban beletörődve. Telefonon most is elértük, azt javasolta, forduljunk közvetlenül az OMV-hez.Fordultunk, és immár harmadszor, újra feltettük a kérdést. – Az OMV Hungária Kft. mint a töltőállomást üzemeltető partnervállalkozás továbbra is elkötelezett a probléma mielőbbi megoldásában, és együttműködik az érintett hatóságokkal és szervezetekkel. Javasoljuk, hogy a folyamat jelenlegi állásával kapcsolatos további információkért érdeklődjön az M5-ös autópálya működtetéséért felelős Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. képviselőinél – írták.Érdeklődtünk. – Társaságunk korábban megküldött álláspontját fenntartja. Hangsúlyozzuk, továbbra is együtt-működik a hatóságokkal, azonban saját hatáskörében nem járhat el az autók elszállítása kapcsán – írta az AKA Zrt.Röszke jegyzőjével is beszéltünk újra. – Az információk alapján azt tudom mondani, nincs olyan jegyzői hatáskörbe tartozó eljárás, amellyel a problémát rendezni lehetne – mondta Gácser Tamás harmadszor, szó szerint ugyanazt.– Tényleg nem lehet tenni semmit? – kérdeztük a megyei rendőr-főkapitányságot 2016-ban, tavaly és most is. – Az említett parkoló nem közterületen van, az az üzemeltető magánterületét képezi, ezért a rendőrségnek intézkedési jogosultsága nincs, a gépjárművek elszállításában nem működhet közre. A parkolót üzemeltető saját költségén elszállíttathatja a gépjárműveket a magánterületéről – írták.Ennyi. Ha véletlenül, egy technikai baki miatt a négy megkérdezett tavalyi válaszát másoltuk volna ebbe a cikkbe, semmit sem tévedtünk volna. Ez a hivatalos álláspont, a magánvélemény pedig az, hogy Ausztriában maximum hat napig – kollégám szerint inkább 6 óra hosszáig – foglalhatnák, csúfíthatnák ilyen imázsrombolóan az értékes parkolóhelyet ezek az autók.