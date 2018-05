DK-Fidesz békejobb Makón - a város érdekében hajlandóak a jövőről együtt gondolkodni

Mucsi úgy látja, bár sok mindent másképp lát a DK, mint a Fidesz, a város fejlesztését illetően vannak közös pontok. Példaként említette: mindkét félnek fontos a parkolási helyzet rendezése vagy a háziorvosi rendelők felújítása.

Mucsi Tamás és Czirbus Gábor korábban soha nem tartott közös sajtótájékoztatót. Fotó: Szabó Imre

– Együtt kell gondolkodnunk a város jövőjéről. Akkor van értelme a politikának, ha ennek a nyertesei a városban élők

– Nem dohányzom, így békepipát nem fogunk elszívni, de egy kávéra szívesen meghívom az elnök urat – mondta péntek délelőtt a makói piac előtt Mucsi Tamásnak, a Demokratikus Koalíció (DK) választókerületi elnökének Czirbus Gábor alpolgármester, a Fidesz helyi első embere. Történt ugyanis, hogy Mucsi sajtótájékoztatót tartott arról, a pártnak milyen javaslatai vannak Makó fejlesztéséről, és erre Czirbust is meghívta – ő pedig elfogadta az invitálást.Egy aktuális problémát is felvetett: mint mondta, kivitelezési problémák miatt nehézkes a közlekedés, a parkolás a most megújuló piac körül. Javaslattal is előállt: az egyirányúsított Hajnal utcán átmenetileg ne közlekedhessenek a forgalommal szemben kerékpárosok.Czirbus ez utóbbi javaslatot megköszönte, és megígérte, az illetékes szakemberek figyelmébe fogja ajánlani. Jó hírrel is szolgált: a Deák Ferenc utcán május–június fordulójára már mindkét oldalon járhatók lesznek a járdák, elkészül a nagy parkoló.– összegezte a találkozó fő célját.