Dőlt a fa, zúgott a láncfűrész

Az ország legjobb erdészeti szakmunkásai mérték össze tudásukat Ásotthalmon. A Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola volt a gazdája három napon keresztül a szakma kiváló tanulója verseny országos döntőjének.Az országban Piliscsabán, Mátészalkán, Mátrafüreden, Hajdúböszörményben, Szőcsénypusztán és a megyénkben Ásotthalmon képeznek erdészeti szakmunkásokat.– Minden iskolából a legjobb végzősök érkeztek hozzánk, összesen 26-an versenyeznek. Számukra nagy a tét, ugyanis 71 százalék feletti teljesítmény esetén jeles minősítésű szakmunkás-bizonyítványt szerezhetnek, így nem kell az év végén vizsgát tenniük – magyarázta az ásotthalmi intézmény igazgatója, Andrésiné Ambrus Ildikó.A háromnapos szakmai megmérettetésen elméleti és gyakorlati feladatokat is meg kellett oldaniuk a tanulóknak, utóbbiak nagy része az iskolához tartozó erdőben zajlott.A motorfűrész-szerelés és lánckímélő darabolás versenyszámban épp a mátrafürediek versenyeztek ottjártunkkor. A feladat lényege, hogy egy esztergált rönkből úgy kell lenyesni egy 3–8 centiméter széles korongot, hogy ne vágjanak bele a pallóba, amit azonban az odaszórt nedves fűrészpor miatt nem látnak. Mester Márk és Kalapács Márk már túl volt a feladaton, mint mondták, rengeteget gyakoroltak rá, így egyikük sem vágott bele a pallóba, sőt előbbinek majdnem tökéletesre sikerült a gyakorlat.Együtt szurkoltak a 13-as versenyszámot kapott csapattársuknak, Fazekas Bencének, aki utólag elárulta, remegett a kezében a láncfűrész.A Földművelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával megrendezett országos döntőn minden diák egyénileg indult, ám az eredményt csapatban is számolták. Persze volt olyan feladat, ahol elengedhetetlen a segítség. Ilyen volt a közelítés, amikor egy úgynevezett közelítő traktorral farönköket kellett vontatni.A mátészalkai páros még sosem ült ilyen járgányon, náluk nincs LKT traktor, ennek ellenére bár lassan, ám nagyobb hiba nélkül átvontatták a két rönköt a képzeletbeli folyó feletti hídon.A legtöbben a döntéstől féltek, itt is párban dolgoztak a fiatalok, akiknek 14-15 méter magas fenyőket kellett kivágniuk a szabályoknak megfelelően. A hazai pálya előnyét nem sikerült kihasználnia Lődi Imrének és Szabó Henriknek. Imre átvágta a törési lécet, ez 50 pontos levonást jelent a 200-ból.Henrik többet gyakorolt, hiszen Kisszálláson nagybátyja fakitermelő üzemében több száz fát döntött már. – Imrének nagyon jól sikerült az elméleti rész, így nem féltem a fiúkat, szerintem meglesz mindkettőjüknek a 71 százalék – mondta Kiss Zoltán, az ásotthalmi diákok tanára.Az időjárás kedvezett a versenyzőknek, bár kicsi szél lengedezett, és időnként az eső is csepergett, ám mint megtudtuk, az erdészek nem vattacukorból vannak. A versenybizottság elnöke Fazekas József elmondta, az erdőművelés nehéz, embert próbáló szakma, ezért kevesen maradnak meg benne.Az egyik versenyszámban 15 méteres fenyőket kellett szakszerűen kidönteniük a diákoknak.