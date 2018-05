Dominikai hangulat a kisteleki vadászfesztiválon - galéria

Az este gasztronómiai versennyel, operett- és musicalslágerekkel, majd az elmaradhatatlan bállal fejeződött be. Az eseményen és az esti bálon részt vett Lourdes Victoria-Kruse, a Dominikai Köztársaság bécsi nagykövete. A delegáció a karibi ország ízeit is elhozta Kistelekre, amit a program résztvevői is megkóstolhattak a hazai halászlé és sült hal mellett. A sportcsarnokban vadászkiállítást tekinthettek meg az érdeklődök, a Csongrád megyei vadászkürtösök pedig vadhívó-bemutatót tartottak.